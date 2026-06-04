RIP The Script: Nike enciende la emoción por el Mundial 2026 reuniendo a sus estrellas para un épico comercial

RIP The Script El comercial reúne tanto a figuras actuales como pasadas y otras estrellas de Nike previo al Mundial 2026.

La emoción por el inicio de la Copa del Mundo continúa creciendo a nivel internacional y Nike hace su tradicional aporte con un épico comercial que reúne a sus estrellas de ayer y hoy. La marca estadounidense finalmente lanzó su campaña generando reacciones positivas entre el público futbolero.

RIP The Script: el épico comercial de Nike previo al Mundial 2026

Como cada cuatro años, la marca deportiva lanzó un comercial previo al torneo de selecciones más grande del mondo para levantar la expectativa. El anuncio cuenta la historia de un director de cine preparando la propuesta cinematográfica y frustrándose con los jugadores, quienes no siguen sus instrucciones.

Cansados de los regaños, los futbolistas optan por tomar el balón y comenzar a regatear por todos los estudios e incluso irrumpiendo en otros sets de grabación para terminar con un tiro a gol.

En un momento del anuncio, Cristiano discute con la estrella del baloncesto estadounidense Lebron James, sobre quien debe protagonizar un guion titulado “GOAT’s Goodbay” (El adiós del mejor de todos tiempos). Ahí, ‘CR7′ se une al grupo de futbolistas que disputan el balón.

Todo termina con una emocionante jugada fabricada donde Erling Haaland hace el remate final para mostrar la leyenda “Rip The Script” (mata el guion) haciendo referencia a usar lo impredecible como aliado durante la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

El comercial cuenta con estrellas como:

Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo

Vinicius

Alexia Putellas

Federico Valverde

Raúl Alonso Jiménez

Erling Haaland

Bruno Fernández

Tyler Adams

Esetvao

Virgil Van Dijk

Endrick

Kerolin

Nico Williams

Cole Palmer

Jamal Musiala

También, aparecen los exfutbolistas:

Jorge Campos

Ronaldinho

Zlatan Ibrahimovic.

Didier Drogba

Eric Cantona



Por si esto no fuera suficiente, Nike también agregó artistas y atletas de otros deportes invitados como

Kim Kardashian

Kanye West

Lebron James

Jaso Suidekis (Ted Lasso)

Young Miko

LISA

Clint 419

Travis Scott

Nike vuelve a apelar a la creatividad y la nostalgia para su comercial rumbo al Mundial 2026

La marca estadounidense mantuvo su línea de los anuncios presentados en las Copas del Mundo más recientes, donde destacan las situaciones impredecibles y la emoción por los regates y las jugadas inverosímiles, mientras junta a sus rostros más emblemáticos de dentro y fuera del terreo de juego.

Varios usuarios señalaron que el anuncio les recordó a otro lanzado en el 2004, donde jugadores de la selección de Brasil y Portugal comienzan a disputar el balón y a realizarse “túneles” mutuamente por todo el estadio y en la calle en una situación caótica y llena de gambetas.