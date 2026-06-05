Estas 6 plantas te ayudarán a decorar tu casa y ahuyentar a los mosquitos sin químicos ni productos tóxicos en época de lluvias

Con la llegada del verano a México y el aumento de humedad por las fuertes lluvias, la aparición de los mosquitos es casi inevitable. Basta con abrir una ventana al atardecer para que un molesto zumbido no te deje dormir durante la noche.

Aunque existen repelentes y soluciones comerciales, cada vez más personas están prefiriendo opciones naturales para la protección de su piel, sus mascotas y la familia en general dentro del hogar. Entre dichas opciones, destacan algunas plantas aromáticas que son altamente efectivas por sus compuestos y fragancias intensas, las cuales ayudan a dificultar que los mosquitos detecten a las personas.

En La Crónica de Hoy te traemos un listado con las mejores opciones para el cuidado de tu piel y, desde luego, mejorar tu sueño.

Las 6 plantas favoritas para intentar ahuyentar mosquitos

Citronela

Su aroma cítrico es uno de los más utilizados en productos repelentes porque ayuda a alterar la percepción olfativa de estos insectos.

Tip: colócala cerca de ventanas, terrazas o entradas con buena luz.

Lavanda

Decora, perfuma y además suele asociarse con efectos repelentes gracias a compuestos aromáticos presentes en sus flores.

Tip: funciona muy bien en balcones y macetas pequeñas.

Eucalipto

Destaca por sus aceites esenciales y por el aroma penetrante que libera en espacios ventilados. También suele formar parte de mezclas repelentes naturales.

Menta

No necesita ocupar medio patio para funcionar. Su olor fuerte se ha relacionado con efectos repelentes para distintos insectos.

Tip: es sencilla de mantener en interiores iluminados.

Albahaca

Además de protagonizar salsas y platillos, la albahaca aparece constantemente entre las recomendaciones naturales contra mosquitos por su fuerte aroma.

Tip: colocarla cerca de puertas o áreas donde convives puede ayudar a crear una zona más protegida.

Romero

Su fragancia intensa lo ha convertido en una opción recurrente dentro de jardines y terrazas cuando llega la temporada de insectos.

Tip: Sácale provecho y úsalo en comidas y otros remedios naturales.

¿Por qué estas plantas ayudan a mantener lejos a los mosquitos?

Los mosquitos identifican a las personas gracias al dióxido de carbono que exhalamos, la temperatura corporal y ciertos compuestos presentes en el sudor. Algunas plantas liberan aceites esenciales y aromas intensos que interfieren con esa capacidad de localización.

Por eso muchas de estas especies también aparecen como ingrediente principal en velas aromáticas, aerosoles y productos repelentes.

El error en casa que puede atraer más mosquitos

Tener plantas aromáticas no sirve de mucho si existen criaderos cerca. Uno de los principales factores que favorecen la reproducción de mosquitos es dejar agua acumulada durante varios días. Cubetas, macetas, platos para mascotas, llantas viejas, botellas o pequeños charcos pueden convertirse en espacios ideales para que depositen huevos.

La mejor estrategia suele ser una combinación: eliminar acumulaciones de agua, mejorar ventilación y usar medidas físicas o naturales para disminuir el contacto con estos insectos.