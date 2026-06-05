Spoilers de la inauguración del Mundial 2026: así lucen las figuras de drones que se ensayan en el Estadio Banorte

Show de drones Mundial 2026 Automovilistas divisaron un ensayo con drones en el Estadio Banorte.

¡Un día menos para el arranque del Mundial FIFA 2026! La gran fiesta de futbol más importante del mundo se inaugurará en México el siguiente jueves 11 de junio en el terreno del recién remodelado Estadio Azteca, ahora Banorte, por lo que los primeros spoilers del espectáculo que marcará el inicio del torneo han comenzado a difundirse a través de redes sociales.

De acuerdo con el reporte de automovilistas que circulaban por las inmediaciones del recinto deportivo, la madrugada de este viernes 5 de junio se llevó a cabo el ensayo de un espectáculo de drones, cuyas impresionantes figuras quedaron captadas en video.

¿La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte tendrá show de drones?

A partir de este viernes 5 de junio, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos tomados por automovilistas que transitaban cerca del antes llamado Estadio Azteca, los cuales advirtieron el ensayo de un show de drones que podría presentarse durante los partidos del torneo programados en la capital.

✨🚁 Así sería la inauguración en el Estadio Azteca, tras las pruebas realizadas de madrugada en la CDMX, donde cientos de luces iluminaron el cielo con figuras y colores alusivos a la gran fiesta del fútbol.



La capital se prepara con espectáculos tecnológicos que prometen… pic.twitter.com/ydr14Cf4lz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 5, 2026

Debido a que la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 se realizará durante el día, los internautas señalaron que el espectáculo podría no ser para este jueves 11 de junio, sino estar reservado para los enfrentamientos que ocurran al anochecer.

Las imágenes difundidas en internet de la exhibición tecnológica ensayada esta madrugada en el recinto deportivo, mostró impresionantes imágenes del Trofeo de la Copa del Mundo, así como una representación del balón Trionda e incluso lució la bandera de México, lo que despertó especulaciones de que puedan recrear también las banderas de los equipos que jugarán en el país.

Artistas que estarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México

El torneo de futbol arrancará el 11 de junio en terreno mexicano, donde la Selección Tricolor enfrentará al equipo de Sudáfrica en el partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Banorte.

De acuerdo con fuentes oficiales los y las artistas que liderarán la ceremonia de inauguración previa al primer partido de la competencia, son:

Shakira y Burna Boy , intérpretes del tema oficial Dai Dai .

, intérpretes del tema oficial . Maná , banda mexicana de rock, ganadora de múltiples premios Grammy.

, banda mexicana de rock, ganadora de múltiples premios Grammy. Alejandro Fernández , cantante de música regional mexicana popularmente conocido como “El Potrillo” .

, cantante de música regional mexicana popularmente conocido como . Belinda , cantautora española nacionalizada mexicana y reconocida como ícono del pop latino.

, cantautora española nacionalizada mexicana y reconocida como ícono del pop latino. Los Ángeles Azules , quienes protagonizan uno de los temas oficiales del Mundial 2026, titulado “Por Ella” , junto a la cantante Belinda.

, quienes protagonizan uno de los temas oficiales del Mundial 2026, titulado , junto a la cantante Belinda. Danny Ocean.

J Balvin.

Lila Downs.

Según la documentación consultada por el medio por The Athletic, la ceremonia en México está programada para durar 16 minutos y 30 segundos, mientras que las celebraciones previas a los partidos en Canadá y Estados Unidos tendrán la duración de 13 minutos.