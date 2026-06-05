Resultados del Tris HOY 5 de junio de 2026: estos son los números ganadores del sorteo

El sorteo Tris de la Lotería Nacional es uno de los más rápidos, populares y esperados en México por aquellos que creen en la suerte y sueñan con “pegarle al gordo” algún día.

Los sorteos del Tris se realizan varias veces durante el día, por lo que el juego se mantiene como uno de los favoritos dada su facilidad para participar y por los distintos horarios disponibles que potencian las posibilidades de ganar.

¿A qué hora se llevan a cabo los sorteos de Tris?

Tris Medio día, a las 1:00 pm.

a las 1:00 pm. Tris de las Tres, a las 3:00 pm.

a las 3:00 pm. Tris Extra, a las 5:00 pm.

a las 5:00 pm. Tris de las Siete, a las 7:00 pm.

a las 7:00 pm. Tris Clásico, a las 9:00 pm.

Números ganadores del Tris

Estos son los resultados registrados para los sorteos del día:

Tris del Mediodía: POR DEFINIR

Tris de las Tres: POR DEFINIR

Tris Extra: POR DEFINIR

Tris de las Siete: POR DEFINIR

Tris Clásico: POR DEFINIR

Los resultados oficiales son actualizados constantemente por la Lotería Nacional, por lo que se recomienda revisar cada sorteo conforme avance el día.

¿Cómo funciona el Tris de la Lotería Nacional?

El Tris es uno de los juegos electrónicos más conocidos en México. La dinámica es sencilla: los jugadores eligen una combinación de cinco números y esperan coincidir con el resultado sorteado.

Parte de su popularidad radica en que hay múltiples oportunidades para ganar durante el mismo día. Esto convierte al juego en una especie de carrusel numérico donde cada horario despierta nuevas expectativas entre quienes buscan probar suerte.

Además, existen modalidades con multiplicador, lo que puede aumentar considerablemente el monto de los premios entregados en determinados sorteos.