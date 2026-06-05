Ofertas de Soriana este fin de semana: los descuentos que estarán disponibles hasta el 8 de junio de 2026

Este fin de semana, Soriana activó una nueva ronda de promociones con vigencia hasta el 8 de junio de 2026, una oportunidad sólida para comprar productos de calidad con verdaderos ahorros inteligentes.
Este tipo de campañas son ideales para los consumidores que buscan reducir el gasto semanal sin sacrificar la variedad en su despensa.
¿Qué tipo de ofertas tiene Soriana este fin de semana?
La dinámica de ofertas de fin de semana en Soriana suele concentrarse en categorías que generan mayor rotación: productos básicos, artículos para el hogar y promociones especiales en distintos departamentos.
los descuentos que estarán disponibles hasta el 8 de junio de 2026
El nuevo mapa del ahorro ya no está en el precio, está en la estrategia
Buscar promociones ya no significa llenar el carrito sin pensar. Cada vez más consumidores revisan folletos digitales, comparan categorías y priorizan compras semanales sobre compras impulsivas.
Frutas y Verduras
- Cebolla blanca: $21.80 el kilo
- Papaya maradol: $32.80 el kilo
- Manzana red delicious: $39.80 el kilo
- Toronja: $24.80 el kilo
- Piña gota de miel: $19.80 el kilo
- Limón con semilla: $29.80 el kilo
- Manzana roja en bolsa: $38.80 la pieza
- Naranja: $27.80 el kilo
- Pepino: $24.80 el kilo
- Jícama: $26.80 el kilo
- Lechuga romana: $21.80 la pieza
- Chile poblano: $62.80 el kilo
Carnes y Aves
- Molida de res 80/20: $108.90 el kilo
- Carne de res para asar: $209.00 el kilo
- Pierna y muslo de pollo fresca: $29.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $103.90 el kilo
- Filete de pechuga de pollo Bachoco en charola: $158.90 la pieza
- Milanesa de pechuga de pollo Bachoco en charola: $173.90 la pieza
- Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo
Pescados y Mariscos
- Mojarra tilapia entera congelada: $62.90 el kilo
- Filete de basa blanco sin piel Valley Foods Fresh (500 g): $59.00 la pieza
- Mero entero: $199.00 el kilo
- 20% de descuento en todos los camarones empacados y a granel
Exclusivo Soriana YA / Coleccionables
- Juego de 6 vasos de vidrio de la colección exclusiva Disney “Mickey y Amigos por el Mundo”: $99.00 canjeando 50 puntos (Precio normal: $449.00)
Recomendaciones para aprovechar mejor las ofertas
- Haz una lista antes de salir
- Define un presupuesto máximo
- Prioriza productos de consumo frecuente
- Consulta previamente el folleto digital disponible
- Evita comprar solo porque “se ve barato”
Las ofertas del fin de semana de Soriana estarán vigentes hasta el 8 de junio de 2026, por lo que si planeas hacer despensa o adelantar compras para la siguiente semana, tendrás la oportunidad de ahorrar.