Ofertas de Soriana este fin de semana: los descuentos que estarán disponibles hasta el 8 de junio de 2026

Este fin de semana, Soriana activó una nueva ronda de promociones con vigencia hasta el 8 de junio de 2026, una oportunidad sólida para comprar productos de calidad con verdaderos ahorros inteligentes.

Este tipo de campañas son ideales para los consumidores que buscan reducir el gasto semanal sin sacrificar la variedad en su despensa.

¿Qué tipo de ofertas tiene Soriana este fin de semana?

La dinámica de ofertas de fin de semana en Soriana suele concentrarse en categorías que generan mayor rotación: productos básicos, artículos para el hogar y promociones especiales en distintos departamentos.

los descuentos que estarán disponibles hasta el 8 de junio de 2026

El nuevo mapa del ahorro ya no está en el precio, está en la estrategia

Buscar promociones ya no significa llenar el carrito sin pensar. Cada vez más consumidores revisan folletos digitales, comparan categorías y priorizan compras semanales sobre compras impulsivas.

Frutas y Verduras

Cebolla blanca: $21.80 el kilo

Papaya maradol: $32.80 el kilo

Manzana red delicious: $39.80 el kilo

Toronja: $24.80 el kilo

Piña gota de miel: $19.80 el kilo

Limón con semilla: $29.80 el kilo

Manzana roja en bolsa: $38.80 la pieza

Naranja: $27.80 el kilo

Pepino: $24.80 el kilo

Jícama: $26.80 el kilo

Lechuga romana: $21.80 la pieza

Chile poblano: $62.80 el kilo

Carnes y Aves

Molida de res 80/20: $108.90 el kilo

Carne de res para asar: $209.00 el kilo

Pierna y muslo de pollo fresca: $29.90 el kilo

Milanesa de cerdo fresca: $103.90 el kilo

Filete de pechuga de pollo Bachoco en charola: $158.90 la pieza

Milanesa de pechuga de pollo Bachoco en charola: $173.90 la pieza

Alas de pollo enchiladas: $69.90 el kilo

Pescados y Mariscos

Mojarra tilapia entera congelada: $62.90 el kilo

Filete de basa blanco sin piel Valley Foods Fresh (500 g): $59.00 la pieza

Mero entero: $199.00 el kilo

20% de descuento en todos los camarones empacados y a granel

Exclusivo Soriana YA / Coleccionables

Juego de 6 vasos de vidrio de la colección exclusiva Disney “Mickey y Amigos por el Mundo”: $99.00 canjeando 50 puntos (Precio normal: $449.00)

Recomendaciones para aprovechar mejor las ofertas

Haz una lista antes de salir

Define un presupuesto máximo

Prioriza productos de consumo frecuente

Consulta previamente el folleto digital disponible

Evita comprar solo porque “se ve barato”

Las ofertas del fin de semana de Soriana estarán vigentes hasta el 8 de junio de 2026, por lo que si planeas hacer despensa o adelantar compras para la siguiente semana, tendrás la oportunidad de ahorrar.