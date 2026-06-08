Calendario del Mundial 2026 en tu celular: así puedes sincronizar los 104 juegos en tu dispositivo móvil

Calendario Mundial 2026 FotMob habilitó una función para aficionados y aficionadas que permite sincronizar los 104 partidos del Mundial 2026 en el calendario móvil.

¡Inicia la semana del Mundial 2026! A menos de cuatro días de la inauguración que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el espíritu mundialista de la fiesta de futbol más grande del mundo incrementa a nivel internacional y surgen las preparaciones para presenciar los partidos más esperados del torneo.

Entre reservaciones en restaurantes o bares deportivos, reuniones familiares acompañadas de comida especial, e incluso boletos en mano para viajar a las ciudades anfitrionas de los enfrentamientos, la afición del mundo se moviliza para celebrar la Copa del Mundo 2026, por lo que FotMob habilitó una función para aficionados y aficionadas que permite sincronizar los 104 partidos en el calendario móvil, con el propósito de apoyar al público a planificar con mayor efectividad cada uno de los juegos, desde la fase de grupos hasta las eliminatorias.

¿Dónde se puede descargar el Calendario del Mundial 2026 completo?

La Copa del Mundo 2026 promete ser una de las ediciones más importantes en la historia de los mundiales, ya que se trata del primer torneo que tendrá tres países como anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. A la vez, es el primer Mundial en expandirse a 48 selecciones clasificadas, lo que pretende convertirse en una derrama económica histórica.

📆🏆 You can now sync all the 2026 World Cup fixtures to your calendar of choice via FotMob!



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Debido a la importancia que representa esta edición del torneo, es natural que la afición más fiel al futbol no desee perderse ninguno de los enfrentamientos, por lo que FotMob —aplicación móvil y plataforma web diseñada para dar resultados en vivo, estadísticas detalladas y últimas noticias de futbol— lanzó una función que sincronizará automáticamente todos los partidos del Mundial 2026 con la aplicación de calendario preferida del aficionado o aficionada.

“Así es, los 104 partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta las eliminatorias”, anuncia la plataforma en su sitio oficial, ofreciendo opciones de sincronización para Apple y Android.

Calendario del Mundial 2026: guía para sincronizar todos los partidos en tu teléfono

Con decenas de partidos distribuidos entre diferentes ciudades y horarios, el Mundial FIFA 2026 podría representar un reto al momento de organizar y seguir la pista a cada uno de los enfrentamientos que se llevarán a cabo, por lo que es indispensable para un verdadero aficionado o aficionada acercarse a las herramientas que permitan sincronizar el calendario del torneo mundialista con aplicaciones como Outlook, Google Calendar y Apple Calendar.

Este tipo de función permitirá al público recibir recordatorios automáticos, consultar horarios actualizados y crear una mejor organización de su agenda mundialista sin tener que buscar cada partido manualmente; para ello, tendrás que seguir los pasos a continuación:

Accede al siguiente enlace , el cual te llevará a la pestaña de FotMob que posee la herramienta de sincronización para transferir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de preferencia.

, el cual te llevará a la pestaña de que posee la herramienta de sincronización para transferir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de preferencia. Haz clic en “Agregar calendario” y selecciona entre Outlook, Google Calendar y Apple Calendar .

y selecciona entre y . Podrás editar nombre del evento y el color con el que deseas identificarlo.

con el que deseas identificarlo. Una vez editado a tu preferencia, das clic en “Aceptar”.

¡Y listo, eso es todo! Los 104 partidos del Mundial 2026 se añadirán automáticamente a tu calendario móvil, con una actualización de horarios según tu zona horaria.

En un torneo tan grande como la Copa Mundial de la FIFA, sincronizar el programa deportivo que seguirá la competencia a tu calendario evita errores de horario y facilita el seguimiento de tus selecciones preferidas de inicio a fin.