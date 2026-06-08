¿Por qué están ‘funando’ a Luisito Comunica? Trabajadores de sus restaurantes hacen señalamientos contra el influencer

Luisito Comunica en polemica. Yoshitake Yanagi Casillas, socio director de Deigo, es señalado como principal responsable de las irregularidades dentro del restaurante.

Uno de los youtubers más importantes de México y pionero en el emprendimiento de negocios a partir de su popularidad como creador de contenido se encuentra, de nueva cuenta, en el centro de la polémica. Luis Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, ha sido señalado por presuntos trabajadores de los restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi, quienes aseguran que les fue negado el pago de utilidades que corresponde al ejercicio fiscal de 2025.

Aquí el comunicado para quienes no saben leer:

“no generan ganancias”, pero abren un chingo de sucursales.

El socio de Remolkito se fue porque le robaban dinero: Luisito Comunica, Lalo Villar, Ari Tenorio, Oscar Meza.

Cambian de razón social cada año

y tampoco los tienen dados de… pic.twitter.com/6rF5sN4NUZ — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 7, 2026

De acuerdo con las declaraciones de un usuario que afirma ser empleado del restaurante, el argumento para negar el pago de utilidades fue que la marca no generó ingresos. Sin embargo, la denuncia señala que los trabajadores fueron testigos de un crecimiento significativo del restaurante, evidenciado por la apertura de nuevas sucursales y la llegada de nuevos socios.

La denuncia también hablo sobre la situación irregular de varios de los empleados

Además de señalar la falta de pago de utilidades, la denuncia asegura que Deigo intentó apaciguar el descontento de los empleados con un pago de 2 mil pesos. De igual forma, se hace referencia a la situación de varios trabajadores, quienes presuntamente no estarían dados de alta en la nómina de la empresa ni contarían con seguro social. Además, se señalan presuntos castigos relacionados con las propinas de los meseros.

Incluso, en las denuncias se afirma que el grupo restaurantero cambia de razón social cada año debido a posibles conflictos entre las autoridades fiscales y el socio director, Yoshitake Yanagi Casillas.

Cabe recordar que Luisito Comunica es solo uno más de los socios del proyecto, junto con otras figuras reconocidas en internet como Lalo Villar, Oscar Meza, Ari Tenorio y, más recientemente, Chen Liling, integrante de la Cámara de Comercio China en México.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones.