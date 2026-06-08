Cancelan concierto de DEADMAU5 en el Monumento a la Revolución; cambia de sede y ya no será gratuito

Deadmau5 en el Pepsi Center. Deadmau5 en el Pepsi Center. (Humberto Sauri)

Hace apenas unas semanas la emoción se apoderó de muchos fanáticos del DJ y productor DEADMAU5, quién anunció una presentación gratuita en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

El concierto se tenía previsto para el próximo jueves 10 de junio,como parte del cierre del rally Gumball 3000, fue cancelado oficialmente. Al menos en este recinto público.

¿Por qué se canceló el concierto de DEADMAU5 en el Monumento a la Revolución?

De acuerdo con la información oficial, el concierto fue cancelado por motivos de seguridad, ya que, al ser un espacio al aire libre y de amplio espacio, se teme por la seguridad de los asistentes.

¿Quiénes podrán asistir al nuevo concierto privado?

A pesar de ello, el evento continúa en pie. La mala noticia es que ya no será un concierto abierto al público pues, según se informó, ahora será un evento exclusivo y privado dirigido a pilotos patrocinadores e invitados.

Cómo era de esperarse, las reacciones en redes sociales ya comenzaron y muchos usuarios han mostrado su desacuerdo y decepción, pues se esperaba gran afluencia de público que esperaba ver al DJ canadiense.

¿En dónde será el concierto de DEADMAU5?

Hasta el momento, no se ha revelado el nuevo venue para la presentación de DEADMAU5. Sin embargo, se prevee que la locación sea considerablemente más pequeña.

A pesar de la noticia, las actividades automovilísticas del rally sí permanecerán abiertas al público en CDMX.