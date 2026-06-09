¿Abren los bancos este jueves 11 de junio? Información oficial de la operación bancaria el día de la inauguración del Mundial

El Gobierno de México anunció la suspensión de actividades en diversos sectores económicos del país durante la inauguración del torneo de apertura más importante del mundo.

La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad este jueves 11 de junio.

¿Qué horario tendrán los bancos en la CDMX?

Asimismo la ABM precisó que los servicios que se ofrecen en los establecimientos se brindarán en los horarios establecidos en cada una de las sucursales, por lo que los usuarios y público en general deberán verificar los cierres específicos de sus bancos.

La Asociación precisó que los servicios bancarios son prioritarios en el país y tiene como función principal el correcto desarrollo de la economía a nivel nacional.

¿Quiénes trabajarán de manera remota este 11 de junio?

Durante sus informes diarios, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, anunció que personal del sector público y privado que contemple áreas administrativas podrán aplicar el trabajo desde casa.