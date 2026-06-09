¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público? Rutas para trasladarte a los partidos

A pocos días del inicio de este gran torneo futbolístico muchos visitantes se cuestionan sobre las diversas alternativas de movilidad con las que cuenta la Ciudad de México (CDMX) para poder arribar al Estadio Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX presentó un plan de movilidad para los visitantes nacionales y extranjeros que arribarán a la capital del país y tendrán que hacer uso de las distintas alternativas de transporte público con las que cuenta la ciudad.

El Metro, Metrobús, el Tren Ligero y los distintos servicios de autobuses serán los enlaces principales para acudir al coloso de Santa Úrsula, en Coapa, donde se ubica el recinto que albergará diversos partidos del próximo torneo de fútbol.

¿Cómo llegar por Metro de la CDMX?

Una de las alternativas más rápidas en la capital es el Sistema de Transporte Colectivo Metro donde miles de viajeros podrán arribar a la Línea 2 del sistema, para poder transbordar al Tren Ligero con dirección Xochimilco, hasta la estación con el nombre de Estadio Azteca.

Si saliste con tiempo y quieres conocer rutas alternativas, puedes tomar como una posibilidad extra, viajar en la Línea 2 y 3 del Metro hasta sus paraderos, Taxqueña y Universidad respectivamente, en donde podrás hacer uso de las unidades de autobuses que te llevarán a la sede.

¿Cómo viajar en Metrobús al Estadio Ciudad de México?

Acceder a la sede inaugural de este torneo puede ser toda una experiencia para los aficionados, quienes también podrán conocer el servicio de la Línea 1 del Metrobús que ofrece a los pasajeros conectar con el Trolebús Perisur, hacia Santa Úrsula.

Si usas la Línea 5, tendrás que descender en la parada Cañaverales que comunica con la zona de Gran Terraza Coapa y desde la cual puedes llegar caminando.

Park & Ride

Acudir en vehículo también es una posibilidad, ya que autoridades del Gobierno capitalino habilitaron espacios de estacionamiento en diferentes puntos de la capital de la República donde podrás dejar tu auto.

Este sistema de Park & Ride contará con servicio de autobuses que saldrán cada 15 minutos a las terminales Huipulco o Santa Úrsula. Los puntos estarán disponibles en zonas como:

Campo Marte

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

¿Cuál es el costo del transporte público y el Park & Ride?

Las tarifas del transporte de la CDMX continúan siendo las mismas para todos los usuarios, mexicanos o extranjeros.

Tren Ligero: 3 pesos

Metro: 5 pesos

Metrobús: 6 pesos

En caso de hacer uso de los estacionamientos los precios pueden aumentar, considera que tu presupuesto puede ser de entre 300 y 500 pesos por viaje redondo.

También existe la opción para los que quieren conocer la ciudad en Bicicleta

Si quieres probar alternativas más sustentables durante tu estancia en la capital, el sistema de Ecobici es tu opción, pues se han preparado más de 2 mil bicicletas para que puedas arribar sin contratiempos a los partidos de fútbol que se celebran en esta justa deportiva.