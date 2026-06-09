¿Vas al Mundial 2026? Sitios turísticos cercanos a la CDMX que puedes disfrutar durante la Copa del Mundo Conoce cinco lugares turísticos para visitar cerca de la CDMX durante el Mundial 2026 (Gobierno de México y Ayuntamiento Teotihuacán)

Si estás pensando en salir de la CDMX durante el Mundial 2026, aquí te compartimos algunos de los mejores lugares para visitar y descansar cerca de la capital.

Ya sea que desees visitar otras partes de México durante tu estancia en el país para este magno evento deportivo, o si simplemente quieres alejarte de las multitudes que se concentrarán en la ciudad, aquí te compartimos los mejores cinco lugares turísticos para visitar cerca de la CDMX.

Teotihuacán: Historia y misticismo prehispánico

Teotihuacán, conocida también como la “Ciudad de los Dioses” o “Ciudad del Sol” y ubicada a unos 58 km al noreste de la CDMX, fue el primer sitio en México en ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, siendo una de las zonas arqueológicas más importantes del país.

En el lugar podrás encontrar la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, además del templo de Quetzalcóatl y el Palacio de Quetzalpapálotl, en donde podrás conocer más sobre la historia prehispánica.

¿A cuánto queda de la CDMX?: A 1 hora aproximadamente.

A 1 hora aproximadamente. ¿Dónde queda?: En el Estado de México.

En el Estado de México. ¿Cómo llegar?: En automóvil por la Autopista Mexiquense.

En automóvil por la Autopista Mexiquense. Actividad imperdible: Vuelo en globo aerostático o visitar la zona arqueológica.

Tepoztlán: Misticismo y el Tepozteco

Ubicado a 17 km de la ciudad de Cuernavaca, Tepoztlán se encuentra en una zona natural protegida y, dependiendo de tus gustos, puedes realizar un sinfín de actividades: desde subir el cerro sagrado del Tepozteco para conectar con la naturaleza, o bien tener una cita romántica en el pueblo disfrutando de su rica gastronomía, hasta simplemente relajarte y vivir algunas de las experiencias espirituales que este lugar te ofrece.

¿A cuánto queda de la CDMX?: Aproximadamente a 1 hora y 30 minutos.

Aproximadamente a 1 hora y 30 minutos. ¿Dónde queda?: En el estado de Morelos.

En el estado de Morelos. ¿Cómo llegar?: En automóvil por la carretera o autopista México-Cuernavaca, tomando la desviación hacia Oaxtepec.

En automóvil por la carretera o autopista México-Cuernavaca, tomando la desviación hacia Oaxtepec. Actividad imperdible: Comer “itacates” (gorditas triangulares de maíz) en el mercado tradicional y subir el Tepozteco.

Valle de Bravo: Deportes acuáticos y descanso en el Estado de México

Valle de Bravo es uno de los mayores centros turísticos en el Estado de México; ahí podrás encontrar alfarería tradicional, la cual se elabora en barro café, además de todo tipo de actividades como deportes terrestres, pesca, así como spas y centros de meditación.

¿A cuánto queda de la CDMX?: Aproximadamente a 2 horas y 30 minutos.

Aproximadamente a 2 horas y 30 minutos. ¿Dónde queda?: En el Estado de México.

En el Estado de México. ¿Cómo llegar?: En automóvil tomando la autopista México-Toluca, pasando Lerma.

En automóvil tomando la autopista México-Toluca, pasando Lerma. Actividad imperdible: Dar un paseo en yate o lancha por la presa o volar en parapente desde el Cerro de la Stupa.

Huasca de Ocampo: Prismas Basálticos, ex haciendas y paisajes naturales

Huasca de Ocampo fue el primer Pueblo Mágico de México, albergando increíbles paisajes naturales y lugares históricos, además de ser conocido también por sus historias de duendes. El pueblo también destaca por las piezas de alfarería colorada, como platones, jarritos y ollas típicas de la región.

¿A cuánto queda de la CDMX?: Aproximadamente a 2 horas y 40 minutos

Aproximadamente a 2 horas y 40 minutos ¿Dónde queda?: En el estado de Hidalgo

En el estado de Hidalgo ¿Cómo llegar?: En automóvil por la Autopista México-Pachuca

En automóvil por la Autopista México-Pachuca Actividad imperdible: Caminar y tomarse fotos en los majestuosos Prismas Basálticos

Tequisquiapan: Viñedos, queserías y paseos en globo en Querétaro

Tequisquiapan es uno de los seis Pueblos Mágicos de Querétaro y si eres una persona que busca tranquilidad, este es el lugar perfecto para ti. En él, podrás encontrar balnearios y aguas termales para relajarte, además de poder disfrutar de los mejores productos de queserías y vinícolas en el estado, o bien pasar un buen rato consumiendo sus platillos típicos como la barbacoa de chivo, consomé, menudo y tostadas de maíz quebrado.