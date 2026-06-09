Juan Gabriel encabeza la esperanza de la afición en México: ¿Por qué usan su música en los videos previos al Mundial?

Juan Gabriel Mundial 2026 Las redes sociales se llenan de ‘edits’ de la Selección Mexicana con música de Juan Gabriel para manifestar la victoria en el torneo.

“¿Y si sí...?", la posibilidad de que México se corone campeón este Mundial FIFA 2026 inició como una pequeña broma, un sueño casi imposible que aficionados comparten entre sí con aquella chispa de esperanza imposible de apagar torneo tras torneo por simple amor a la bandera que les representa ante el mundo, sin embargo, la idea ha comenzado a adquirir mayor seriedad conforme la competencia internacional se acerca al día de su inauguración.

A través de redes sociales, cuentas aficionadas del futbol iniciaron una nueva tendencia que ha elevado el entusiasmo de la afición a niveles gigantescos, ya que se tratan de ‘edits’ —videos editados de impacto emocional— de la Selección Mexicana con música de Juan Gabriel, uno de los cantautores más prolíficos de la música en español e ícono de México.

La mezcla entre una de las voces más características y talentosas en la historia del país, junto a las hazañas de los jugadores convocados a la Copa del Mundo 2026 —así como logros de selecciones predecesoras—, provocó la inmediata respuesta de la afición mexicana: “me hacen creer... ¿y si este Mundial, sí?"

Video viral de la Selección Mexicana: ¿por qué la música de Juan Gabriel domina los edits del Mundial 2026?

Todo comenzó con un clip de tres minutos y 16 segundos difundido en redes sociales, el cual homenajeó a la Selección Mexicana con su propia versión de la convocatoria previo al anuncio oficial de la lista de seleccionados para el Mundial FIFA 2026.

El material audiovisual fue creado por un grupo de poblanos como “una iniciativa de un grupo que le gusta el futbol y quería motivar a su país”, según lo comentó Pedro Gómez Castillo al medio ESPN, quien es líder del equipo creativo detrás del video tendencia.

Gómez Castillo, junto a sus colaboradores, incorporaron elementos clásicos de México como las taquerías callejeras, carritos de helado y escenarios emblemáticos de las ciudades sede del torneo, así como incluyeron eventos históricos relacionados al futbol mundialista, desde el legendario gol de Negrete en 1986 hasta memes virales como el todavía fresco “no era penal” de Países Bajos en 2014.

La elaboración del video tendencia se llevó a cabo con el uso de hasta ocho programas de IA, además de que se utilizó un equipo compuesto por un musicalizador (Isaac), tres editores (Lizeth, Emilio e Ilich), y sus líderes José Yulian y Pedro Gómez Castillo, dando por resultado un estallido de pasión por el futbol y amor a México que se viralizó en cuestión de minutos.

Ahora, incluso después de que la convocatoria oficial fuera liberada la misma noche de la publicación del clip poblano, el video tendencia permanece fresco en las redes sociales y ha inspirado más creaciones de la afición mexicana, quienes replican el uso de la música de Juan Gabriel como principal voz de esperanza para un posible triunfo de la camiseta tricolor.

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Lo que inició como un video creado por apasionados al futbol, con el objetivo de motivar a México en un torneo que el país albergará por tercera vez, se convirtió en una ilusión colectiva que, gracias a las redes sociales, ha alcanzado una unión sin precedentes para este Mundial 2026.

En TikTok, cuentas que se especializan en la creación de ‘edits’ emotivos del deporte, comenzaron a difundir sus propias ediciones de videos con música de Juan Gabriel, recopilando los momentos más emblemáticos del futbol mexicano en la historia de este torneo como forma de apoyar a la Selección Mexicana.

Yo sé que no, que es casi imposible, pero y si si? Y si en casa nos agrandamos? 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/foacUobeGW — Arsenal México 🇲🇽 (@ArsenalMexa) June 4, 2026

Las reacciones han sido variadas, pero no totalmente diferente entre ellas, ya que la afición tricolor ha repetido haberse “ilusionado” con los videos, debido a que la combinación de Juan Gabriel y la selección de México “les hacen creer” que el país avanzará en la competencia.

Una de las últimas razones que alimentó el apoyo colectivo al posible triunfo de la Selección Mexicana este Mundial 2026, fue el anuncio del VAR y árbitros que estarán encargados del partido inaugural México vs Sudáfrica el jueves 11 de junio.

“¿Cómo no me voy a ilusionar si el 4o árbitro se llama Juan Gabriel?", escribió un aficionado en redes sociales, señalando al árbitro paraguayo, Juan Gabriel Benitez, quien forma parte de la Lista Internacional de Árbitros de la FIFA desde 2019.

De esta forma, la población mexicana —no exclusivamente las personas ya aficionadas al futbol— ha alimentado la ilusión colectiva de que, tal vez, tal vez esta vez sí, tal vez con la ayuda del Divo de Juárez que persigue a la Selección Tricolor estos últimos días, México avance más allá de la Fase de Grupos y sorprenda a todos con su primera Copa del Mundo de la FIFA.

¿Será...?