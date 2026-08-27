¿Ya empezó el eclipse lunar hoy? Fases y a qué hora termina en México

Eclipse Lunar Miles de personas observan este evento astronómico (Crónica digital)

La noche de este 27 de agosto, la Luna protagoniza uno de los últimos grandes espectáculos astronómicos del año. El eclipse lunar parcial comenzó a ser visible en México a partir de las 20:33 horas, cuando el satélite comenzó a entrar en la región más oscura de la sombra terrestre.

El momento más esperado es a las 22:12 horas, tiempo del centro de México. En ese instante, cerca del 96% de la superficie visible de la Luna estará dentro de la umbra, de acuerdo con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, por lo que el fenómeno ofrecerá una imagen muy próxima a la de un eclipse total. La fase parcial concluirá a las 23:51 horas.

Aunque una pequeña porción del disco lunar permanecerá fuera de la sombra más profunda de la Tierra, el grado de ocultamiento permitirá observar una Luna notablemente oscurecida y, bajo condiciones favorables, con tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas.

Los horarios corresponden al tiempo del centro de México y pueden variar de acuerdo con el huso horario en otras regiones del país.

Eclipse lunar: fases

El fenómeno atraviesa distintas etapas durante la noche. Antes de que iniciara la fase parcial, la Luna comenzó a ingresar en la penumbra, la zona exterior de la sombra terrestre, donde el cambio en su brillo puede resultar apenas perceptible.

El momento en que el eclipse comnzó a modificar de forma más evidente la apariencia de la Luna ocurrió a partir de las 20:33 horas, cuando el disco lunar comenzó a entrar en la umbra. Esta es la región central y más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

Desde ese momento, la oscuridad avanzó gradualmente sobre la superficie lunar hatsa lograr alcanzar alcanzar su punto máximo poco después de las 22:00 horas.

Después de ese momento, la Luna comenzará a salir gradualmente de la umbra hasta que la fase parcial termine a las 23:51 horas.

¿Por qué este eclipse lunar fue parcial y no total?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna alcanzan una alineación que permite al satélite atravesar la sombra proyectada por nuestro planeta. De acuerdo con la explicación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, estos fenómenos sólo pueden ocurrir durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos alcanzan una alineación suficientemente precisa.

La Tierra genera dos zonas principales de sombra. La penumbra corresponde a la región exterior, donde una parte de la luz solar todavía alcanza a la Luna. La umbra es la zona central, donde la luz directa del Sol queda bloqueada.

Cuando todo el disco lunar entra en la umbra se produce un eclipse total. En el fenómeno de este 27 de agosto, la alineación estará muy cerca de alcanzar esa condición, aunque una pequeña fracción de la Luna permanecerá fuera de la región más oscura.

Por esta razón, la clasificación astronómica del evento fue la de un eclipse lunar parcial, aun cuando visualmente la Luna aparecerá casi por completo cubierta por la sombra terrestre.

Eclipse lunar: ¿Será una Luna de sangre?

La expresión “Luna de sangre” es un término popular utilizado para describir el aspecto rojizo que puede adquirir el satélite durante un eclipse lunar.

En esta ocasión, el fenómeno será parcial. Sin embargo, debido a que cerca del 96% de la superficie lunar estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra, una gran parte del disco podría adquirir tonalidades similares.

¿Se necesitan lentes especiales para ver el eclipse?

No. A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar puede observarse directamente sin utilizar filtros ni lentes especiales.