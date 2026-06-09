¿Multa millonaria para Shakibecca? Esto se sabe sobre el caso de propiedad intelectual de la FIFA

Shakibecca podría enfrentar multa millonaria por uso indebido de logos de FIFA Fotos: Redes sociales

En videos difundidos a través de redes sociales, una nueva controversia ha surgido en torno a Shakibecca, creadora de contenido e imitadora reconocida por su parecido físico y artístico con la cantante colombiana Shakira, debido al uso indebido de marcas y logos propiedad de la FIFA.

El caso surge en el marco de la celebración del Mundial 2026, evento que la creadora de contenido aprovechó para promover su espectáculo aún cuando las regulaciones del organismo deportivo en torno a la identidad comercial de la FIFA y del Mundial 2026 son estrictos.

¿Por qué Shakibecca podría enfrentar multa millonaria de la FIFA?

La imitadora venezolana podría estar en graves problemas, ya que hace unas horas, empezaron a circular videos en la web en los que aparece en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México cantando sobre un escenario.

Sin embargo, el problema central son las imágenes que utilizó como fondo para su espectáculo, pues en ellos se aprecia un balón con el logo de la copa mundial y el logotipo de la FIFA.

Por si fuera poco, Shakibecca también decidió utilizar la música oficial del evento para animar a todos los turistas que están arribando para presenciar la justa mundialista. Por lo que es probable que hora enfrente problemas legales debido al uso indebido del propiedad intelectual.

¿Por qué la IFA ha blindado sus marcas rumbo al Mundial 2026?

La FIFA emprendió una de las estrategias de protección de propiedad intelectual más amplias de su historia para la Copa Mundial de 2026. El organismo ha registrado cientos de marcas relacionadas con el torneo ante las autoridades mexicanas para evitar usos comerciales no autorizados. Entre los elementos protegidos se encuentran:

Logotipos oficiales

Identidad gráfica del Mundial

Nombre oficial del torneo

Trofeo de la Copa del Mundo

Mascotas oficiales

Lemas y eslóganes

Identidades visuales de las ciudades sede

Material promocional relacionado con la competencia

La intención es impedir que terceros obtengan beneficios económicos aprovechando la popularidad del evento sin contar con autorización o licencia oficial.

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca por utilizar marcas protegidas de la FIFA?

Aunque cada caso debe ser analizado individualmente por las autoridades competentes, especialistas en propiedad intelectual señalan que el uso comercial no autorizado de marcas registradas puede derivar en procedimientos administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las sanciones potenciales pueden incluir:

Multas económicas

Retiro inmediato de publicidad o contenido promocional

Aseguramiento de mercancía

Suspensión de campañas comerciales

Clausura temporal o definitiva de establecimientos en casos empresariales. Asimiso, algunas infracciones podrían alcanzar multas equivalentes a 250 mil UMAs, lo que representaría montos cercanos a los 29 millones de pesos en determinados escenarios.

Cabe destacar que, ni el AICM ni Shakibecca han fijado una postura sobre si participación en el FanPort fue aprobada por la FIFA. De lo contrario, la influencer podría tener repercusiones legales por su actuación.