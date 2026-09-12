El truco que pocos saben: ¿por qué se deben de meter las pilas al refrigerador?

El truco que pocos saben ¿Se deben de meter las pilas al refrigerador? Conoce como incrementar la durabilidad de tus pilas (Pexels)

En la actualidad, el incremento en el uso de electrométricos, así como de distintos aparatos portátiles, exige una mayor durabilidad en las pilas, por lo que aquí te contamos qué hacer para darle mayor vida a tus pilas.

Desde el implemento del uso de las pilas, ya sean alcalinas o de litio, se han extendido diversos mitos para alargar su durabilidad; sin embargo, no todos son recomendables e incluso podrían dañar tus dispositivos.

¿Se deben meter las pilas al refrigerador?

Contrario a la creencia común, las pilas no se deben meter al refrigerador. Este mito carece de algún fundamento científico, aunque se ha extendido a diversas generaciones.

Los expertos e incluso los mismos fabricantes han reiterado en diversas ocasiones que las pilas no se deben refrigerar o guardar en zonas húmedas, puesto que eso afecta su funcionamiento.

Las pilas modernas están diseñadas para almacenarse a temperatura ambiente, por lo que su refrigeración no es necesaria.

¿Por qué no se deben meter las pilas al refrigerador?

Las pilas generan electricidad a partir de una reacción química interna, por lo que el enfriarlas no reduce o cambia su nivel de energía.

En el momento en el que una pila se instala en un circuito, los electrones empiezan a fluir desde un polo negativo hacia el positivo, lo que produce la cantidad de energía necesaria para alimentar un dispositivo.

Es por eso que en el caso de las pilas recargables necesitan de un cargador específico y en las pilas alcalinas, al tratarse de un proceso químico, no se puede revertir.

¿Cuáles son los riesgos de refrigerar las pilas?

Los principales riesgos de poner las pilas en el refrigerador están relacionados con la humedad, debido a que se corre el riesgo de que en la carcasa y en los contactos se condense la humedad; por otro lado, puede ocasionar que se oxiden y, en casos extremos, podría provocar errores de contacto o fugas.

Además, una pila húmeda puede dañar el funcionamiento de los aparatos en los que la vayas a utilizar, así como reducir el voltaje o el rendimiento de la batería.

¿Cuál es la forma correcta de almacenar y alargar la vida útil de tus pilas?

Lo más recomendable es guardar las pilas dentro de un lugar fresco, seco y a la sombra, a temperatura ambiente, entre los 15 y 25 grados centígrados. Así como evitar el contacto con objetos metálicos y los lugares húmedos, como los refrigeradores.

También se recomienda revisar su fecha de caducidad y mantenerlas en su empaque original.