Clima en CDMX y Edomex este sábado 12 de septiembre: ¿a qué hora lloverá en el Vans Warped Tour 2026?

Si este sábado 12 de septiembre tienes planes para salir, más vale echarle un ojo a los pronósticos antes de salir de casa. El clima en CDMX y Edomex apunta a una jornada con cielo nublado y temperaturas frescas, aunque sin señales de que la lluvia vaya a convertirse en la protagonista del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México tendrá condiciones relativamente estables durante este sábado. Es decir: el cielo puede verse bastante gris, pero eso no significa necesariamente que vaya a caer el diluvio.

¿Cómo estará el clima en CDMX este sábado 12 de septiembre?

Para la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima cercana a los 10 grados Celsius, mientras que durante el día el termómetro podría alcanzar alrededor de 24 grados.

El cielo permanecerá mayormente nublado y se prevén vientos ligeros, por lo que la sensación durante las primeras horas del día podría ser más fresca. Si vas a salir temprano, una chamarra ligera puede ser ideal, especialmente porque septiembre sigue jugando con el calor.

En términos generales y con los registros que hay hasta elmomento, no se anticipan condiciones extremas para la capital. La temperatura aumentará conforme avance el día y podría resultar mucho más agradable durante la tarde.

¿Qué temperatura habrá en el Edomex?

El Estado de México tendrá un panorama parecido, aunque con diferencias importantes entre municipios.

Toluca tendrá las mañanas más frías

En Toluca, una de las zonas que suele sentir con mayor fuerza el descenso de temperatura, se espera una mínima de aproximadamente 6 grados y una máxima de alrededor de 20 grados.

Así que si tienes planes por aquella zona, especialmente durante las primeras horas, sí conviene salir con algo más abrigador.

Naucalpan y Ecatepec tendrán temperaturas más templadas

Para Naucalpan de Juárez, el pronóstico contempla temperaturas de alrededor de 10 a 23 grados, mientras que Ecatepec de Morelos podría registrar una mínima cercana a los 10 grados y alcanzar hasta 25 grados Celsius.

Esto significa que el Estado de México tendrá contrastes: mientras Toluca arrancará bastante fresca, Ecatepec podría tener una tarde mucho más templada.

¿Lloverá este sábado en CDMX y Edomex?

La buena noticia para quienes tengan actividades al aire libre es que la probabilidad de lluvia en el Valle de México será media.

Aunque el cielo permanecerá nublado durante buena parte del sábado, no se esperan precipitaciones importantes en la CDMX ni en los principales municipios del Edomex contemplados en el pronóstico.

Eso sí, septiembre todavía es temporada de lluvias y las condiciones meteorológicas pueden cambiar, por lo que conviene revisar las actualizaciones antes de salir, especialmente si tienes planes que duren todo el día.

¿Cómo será el clima durante el fin de semana?

El ambiente fresco y los cielos nublados no se irán de inmediato. Para el domingo 13 de septiembre, se prevé una máxima cercana a los 25 grados y una mínima de alrededor de 10 grados.

El lunes 14 también se mantendrían temperaturas similares, con una máxima cercana a los 23 grados y cielo nublado.

Por ahora, todo apunta a un fin de semana con mañanas frescas, tardes templadas y bastante nubosidad en el Valle de México. Así que el outfit ganador para salir parece sencillo: chamarra ligera por la mañana, ropa cómoda y, sobre todo, revisar el pronóstico antes de cruzar la puerta.