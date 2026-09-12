¿Quiénes fueron los Niños Héroes y cuál de ellos sobrevivió y fue presidente? Historia de lo que pasó Descubre quien fue el séptimo Niño Héroe y que llegó a ser presidente de México (Pexels)

Los Niños Héroes son figuras muy conocidas dentro de la historia oficial de México; sin embargo, los libros suelen dejar fuera al séptimo Niño Héroe que se convirtió en presidente. Aquí te decimos quién fue.

El 13 de septiembre se conmemora la Batalla de Chapultepec, en la que la capital del país se defendió de los estadounidenses y tuvo en el Colegio Militar ubicado en el cerro de Chapultepec.

Ahí nació la leyenda de los seis Niños Héroes que dieron su vida por el país; sin embargo, la historia oficial ha dejado de lado la participación de Miguel Miramón, quien después se convirtió en el presidente de México.

El “séptimo” Niño Héroe: ¿Quién fue el cadete que sobrevivió y llegó a ser presidente de México?

Miguel Miramón se ha convertido en una figura polémica dentro de la historia del país, puesto general en el bando conservador durante la Guerra de Reforma.

Quizás es por eso que su nombre suele ser olvidado al mencionar los participantes en la Batalla de Chapultepec. Durante esta batalla no solo dieron su vida los ya conocidos 6 Niños Héroes, sino que alrededor de 50 cadetes participaron en la batalla.

Entre ellos estuvo Miguel Miramón, quien sobrevivió para convertirse en General y llegar a ser el presidente más joven de México, aunque después fue fusilado con Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1867.

¿Quiénes fueron los 6 Niños Héroes oficiales?

Los Niños Héroes eran cadetes del Colegio Militar y dieron su vida en la batalla, a pesar de las órdenes de su superior de no combatir.

Francisco Márquez, de 13 años, era el menor de todos; llevaba menos de un año en el colegio al momento de la batalla.

de 13 años, era el menor de todos; llevaba menos de un año en el colegio al momento de la batalla. Juan de la Barrera, de 19 años, era el mayor y ocupaba el rango de teniente.

de 19 años, era el mayor y ocupaba el rango de teniente. Vicente Suárez, de 14 años, se había incorporado al colegio a la edad de 12 años.

de 14 años, se había incorporado al colegio a la edad de 12 años. Fernando Montes de Oca, de 18 años, aunque falleció en batalla, no se sabe las circunstancias de su muerte.

de 18 años, aunque falleció en batalla, no se sabe las circunstancias de su muerte. Agustín Melgar, de 18 años, falleció al día siguiente de la batalla por sus heridas.

de 18 años, falleció al día siguiente de la batalla por sus heridas. Juan Escutia, de 19 años, es el más conocido de todos, puesto que fue quien, según la historia oficial, se aventó con la bandera envuelta a su cuerpo.

¿Qué pasó el 13 de septiembre de 1847 en el Castillo de Chapultepec?

El 13 de septiembre se conmemora la Batalla de Chapultepec, que tuvo lugar en 1847 en el cerro de Chapultepec.

La batalla surgió durante la Guerra de México y Estados Unidos en 1846-1848, donde una de las más grandes consecuencias fue perder más de la mitad del territorio del país.