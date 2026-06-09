Nintendo Switch 2 remasteriza The Legend of Zelda: Ocarina of Time ¿Cuándo saldrá y qué precio tendrá?

Ocarina of Time remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, originalmente lanzado en 1998 para Nintendo 64, es uno de los juegos mejor valorados de la historia.

Tras meses de especulaciones y rumores que mantuvieron la esperanza en alto por la remasterización de uno de los videojuegos más queridos por el público, el popular Nintendo Direct —serie de transmisiones en línea que revela información oficial de los próximos proyectos de la empresa de entretenimiento— confirmó el ansiado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, originalmente lanzado en 1998 para Nintendo 64.

Ahora, después de casi tres décadas desde que Ocarina of Time revolucionó la industria de los videojuegos al introducir gráficos 3D y una narrativa épica sobre viajes en el tiempo, retorna a la era contemporánea con una propuesta remasterizada que promete revivir la magia de su versión original, e incluso, expandirla más allá de los límites iniciales.

Tráiler del remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Entre populares anuncios como Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton o One Piece: Gran Gourmet para Nintendo Switch 2, la empresa de videojuegos líder en el mundo encendió la emoción de sus seguidores y seguidoras más fieles al confirmar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá una versión remake próximamente, noticia que había sido rumorada en el medio durante meses.

Acompañando esta confirmación, Nintendo Direct presentó el primer teaser tráiler del formato remasterizado del clásico videojuego que dominó los noventas.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time renace en Nintendo Switch 2 en 2026. #NintendoDirect pic.twitter.com/BXWIjNUd1r — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) June 9, 2026

“Cada niño kokiri tenía un hada por acompañante, y llevaba una vida sencilla y apacible. Sin embargo, uno entre ellos... Un niño muy particular, no tenía hada”, narra el primer avance del popular juego, mostrando la primera imagen de Link con gráficos actuales, una versión infantil y adormilada del icónico protagonista.

El estilo artístico del remake optará por algo más cercano al realismo, alejándose ligeramente de los gráficos pictóricos que caracterizaron Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, no obstante, es todo lo que pudo apreciarse en el breve adelanto de un minuto y 33 segundos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake: fecha de lanzamiento y precio

La información compartida en el Nintendo Direct fue limitada, apenas un vistazo de los gráficos que el remake ofrecerá a la era contemporánea, sin embargo, no existieron imágenes de Hyrule o los templos, ni escenas del gameplay.

A pesar de ello, el público seguidor de Nintendo especula que existirán actualizaciones durante las semanas siguientes, centrándose en celebrar la remasterización de uno de los juegos más exitosos de la historia.

No obstante, Nintendo Direct adelantó que el lanzamiento de Ocarina of Time está programado para este 2026, aunque la fecha exacta permanece en incógnita.

Por otra parte, el precio rumorado entre conocedores del entretenimiento oscila los $1,499 y $1,699 pesos mexicanos, tomando en cuenta el precio estándar de los grandes lanzamientos de nueva generación; además, al tratarse de un juego con la popularidad de Ocarina of Time, el costo podría elevarse para su lanzamiento oficial.