WhatsApp agosto 2026 ¿En qué celulares deja de funcionar el servicio de mensajería y por qué? (Pexels)

Si aún no quieres cambiar de celular, porque el que tienes funciona bien, te recomendamos que consultes las fechas en las que el servicio de mensajería que más se usa en México dejará de funcionar en estos dispositivos.

Hace meses se anunció que en agosto 2026 algunos modelos de teléfonos celulares dejarían de ser compatibles con la aplicación, pues los celulares antiguos ya no cuentan con los requisitos técnicos para soportar algunas actualizaciones.

Se anunció que a partir del 1 de agosto de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en muchos teléfonos móviles de iOS y Android.

¿Cuáles son los celulares que dejarán de funcionar en agosto de 2026?

De acuerdo con información compartida por el centro de ayuda de uno de los servicios de mensajería más utilizados en el país, anunció que año con año, Meta analiza qué dispositivos con software obsoleto dejarán de recibir soporte, nuevas funciones y parches de seguridad, por lo que los equipos en los que dejará de funcionar WhatsApp son:

iPhone 6 y 6 Plus, así como todos aquellos que no tengan la versión iOS 15.1.

Galaxy S3, S4 mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Trend Lite.

Motorola G y E primera generación.

Huawei Mate y G740.

LG Optimus G, L5, L7, F7 y Lucid 2.

Sony Xperia Z y Z2.

También se anunció que a partir del 8 de septiembre de 2026 la aplicación solo será compatible con Android 6.0 o versiones posteriores y para el 30 de noviembre solo estará disponible con la actualización de iOS 15.5.

¿Qué pasa si no actualizo mi teléfono?

En caso de que tu aplicación deje de ser compatible, ya no podrás enviar o recibir mensajes o utilizar nuevas funciones.

Por lo que es recomendable revisar el software y conocer si cuenta con actualizaciones disponibles para realzar una copia de seguridad. Sin embargo, si el equipo es muy antiguo, existe la posibilidad de que ya no sea posible recuperar todos los datos.