Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 5 de agosto: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y más

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 15 de julio: estas son las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Cada semana, miles de familias esperan el Miércoles de Plaza para hacer el mandado aprovechando precios especiales en frutas, verduras y otros alimentos frescos. Este 5 de agosto de 2026, La Comer y Fresko volvieron a activar su jornada de promociones con descuentos que buscan aliviar el gasto semanal en la despensa.

Este tipo de campañas se ha convertido en una estrategia habitual de las cadenas de supermercados para atraer consumidores en mitad de semana, especialmente en productos perecederos que forman parte de la canasta básica.

Entre los artículos que más llaman la atención esta jornada destacan ingredientes de consumo diario como jitomate, cebolla, limón, sandía y espinacas, además de frutas de temporada que llegan con precios más accesibles.

Las mejores ofertas del Miércoles de Plaza del 5 de agosto

Los descuentos disponibles este miércoles incluyen productos de diferentes categorías. Entre los más atractivos se encuentran:

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $12.60 el kilo.

Melón Chino a $19.90 el kilo.

Papaya Maradol a $24.90 el kilo.

Actualización de lista en breve...

¿Cómo aprovechar mejor las promociones de La Comer y Fresko?

Si planeas realizar tus compras este miércoles, una buena estrategia es elaborar previamente una lista con los productos que realmente necesitas y comparar los precios promocionales con los de semanas anteriores.

También conviene priorizar alimentos frescos con mayor rotación, ya que suelen ser los que presentan los descuentos más importantes durante esta campaña semanal. De esta forma es posible reducir el gasto del hogar sin modificar los hábitos de consumo.

El Miércoles de Plaza sigue siendo una de las campañas favoritas para hacer el mandado

El Miércoles de Plaza se ha consolidado como una de las promociones más esperadas por quienes buscan estirar el presupuesto familiar. Además de ofrecer descuentos en frutas y verduras, la campaña suele incluir productos de otras categorías dependiendo de la disponibilidad de cada sucursal.

Por ello, si tienes pensado surtir la despensa, este 5 de agosto representa una buena oportunidad para encontrar alimentos frescos con precios por debajo de los habituales.