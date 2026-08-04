Adiós a los simuladores de siempre: Así se juega Copero, la nueva obsesión futbolística Con Copero puedes conocer cómo sería tu carrera futbolística; conoce cómo se juega (Copero)

Los videojuegos de simulación han evolucionado y ahora puedes desarrollar toda una carrera futbolística de 20 años en cuestión de minutos; conoce cómo se juega “Copero: Convertite en leyenda”, el juego que se viralizó en redes sociales.

En los últimos días, el feed de muchas personas en redes sociales ha estado lleno de capturas de pantalla con el resumen de sus carreras como futbolistas virtuales, en las que han llegado a formar parte de equipos de ligas europeas o selecciones nacionales. Si eres una de ellas y no sabes de qué se trata este videojuego, aquí te compartimos todos los detalles.

¿Qué es Copero y por qué se convirtió en el juego de fútbol más viral?

Copero es una plataforma que te permite crear la identidad de un jugador, incluyendo su número de jersey, así como la nacionalidad o posición y a través de decisiones a las que el juego te va enfrentando como puedes aumentar o disminuir tu valor como futbolista.

Entre las decisiones que el juego te pide tomar se encuentran escoger si cambiar de equipo o no, o si ser el mentor de alguien, entre otras. A través de estas decisiones es que el juego va construyendo la carrera futbolística del avatar que creaste.

Uno de los factores que ha influido en la viralización de este videojuego es que puedes construir la carrera de 20 años de tu futbolista en tan solo dos minutos, lo que te permite continuar creando y experimentando con cientos de decisiones que pueden o no resultar en el éxito de tu avatar.

Copero: Convertirte en leyenda En el videojuego, puedes aumentar o disminuir el valor de tu jugador a través de las decisiones que tomas (Copero)

“Copero: Convertite en leyenda”: ¿Cómo se juega el simulador paso a paso?

Si quieres crear tu propia carrera futbolística, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Ingresar a la página de Copero y seleccionar la opción “Convertite en leyenda”.

Seleccionar la modalidad de juego (intensa, normal o exprés).

de juego (intensa, normal o exprés). Dar clic en “comenzar carrera” .

. Tendrás que crear la identidad de tu jugador, colocando su origen, apellido, número, pierna hábil y posición de juego.

de tu jugador, colocando su origen, apellido, número, pierna hábil y posición de juego. Finalmente, tendrás que dar clic en “confirmar identidad”.

A partir de ahí, el juego te arrojará una serie de opciones, de las cuales tendrás que escoger una, que afectarán la carrera de tu jugador aumentándole o disminuyéndole su valor hasta que se retire.