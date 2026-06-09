¿Quién es Héctor Contreras, funcionario del SAT que vio partido de los Knicks a unos pasos de Trump?

Héctor Contreras, funcionario del SAT vio partido de los Knicks a unos pasos de Trump

El funcionario público Héctor José Contreras Mercader fue visto en un juego de la NBA entre los Knicks y Spurs. La presencia del servidor público causó revuelo después de que se dieran a conocer imágenes en donde se observa al político en asientos exclusivos del Madison Square Garden.

Héctor Contreras desató comentarios entre los espectadores debido a que ocupaba una zona preferente del recinto donde los boletos superan los 10 mil dólares dependiendo de la ubicación, la alta demanda y si este es un encuentro importante.

El palco está ubicado a escasos metros del sitio donde presenciaba el encuentro el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en compañía de su nieta Kai Trump.

¿Quién es Héctor Contreras Mercader?

Héctor Contreras actualmente se desempeña como Director General del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo. Es Licenciado en Finanzas y Contaduría Pública y se ha desarrolló en áreas como las finanzas, fiscales y administrativas dentro del gobierno municipal y estatal

Según reportes del Gobierno de Cancún, antes de ser parte del SAT en Quintana Roo, fue jefe de departamento del Ayuntamiento de Benito Juárez y en 2013 se convirtió en regidor de ese mismo municipio.

También fue Director General Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún. En 2018 fungió como oficial mayor del municipio de Benito Juárez.

Hasta el momento Contreras Mercader no ha emitido ningún comentario sobre las declaraciones que circulan en redes sociales y su asistencia a este encuentro, ni sobre el origen de los recursos que fueron utilizados para acudir al espectáculo entre San Antonio Spurs y los New York Knicks que se convirtió en victoria para el equipo texano.