Soriana sorprende con ofertas en su Martes y Miércoles del Campo: esto cuesta surtir la despensa este 9 y 10 de junio de 2026

Esta semana, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana llegó con descuentos que van directo a los productos que más se consumen en los hogares mexicanos.

Durante este 9 y 10 de junio de 2026, la cadena lanzó promociones en frutas, verduras, pollo, carne y otros productos frescos, una estrategia que suele captar la atención de quienes buscan comprar lo esencial sin quedarse en ceros a mitad de quincena.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana hoy

Entre todas las promociones disponibles, hay varios precios que destacan por convertirse en opciones atractivas para compras semanales que cumplan con una dieta balanceada.

Frutas y verduras

Cebolla blanca a $19.80 el kilo

Sandía con semilla a $8.80 el kilo

Limón agrio con semilla a $21.80 el kilo

Pera D’Anjou a $39.80 el kilo

Manzana Gala, Golden o Red en bolsa a $39.80 el kilo

Mango Paraíso a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Uva blanca a $64.80 el kilo

Piña Gota de Miel a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Ciruela roja a $49.80 el kilo

Papa blanca a $42.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Cilantro a $9.80 el manojo

Zanahoria a $10.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Chayote sin espinas a $28.80 el kilo

Nopal entero a $36.80 el kilo

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo

20% de descuento en Ensaladas Valley Foods

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Molida de res 80/20 a $108.00 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada a $58.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo

Milanesa de cerdo fresca a $103.90 el kilo

Alas de pollo enchiladas a $69.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo a $149.00 el kilo

T-Bone de res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

Costilla de res para asar Rancho Don Francisco Selecta a $138.90 el kilo

20% de descuento en camarones empacados y a granel

Filete de mojarra de granja a $98.90 el kilo

Pescado para caldo Valley Food Fresh a $59.90 el empaque de 680 g

Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo

Cómo aprovechar estas ofertas sin terminar comprando de más

Las promociones semanales funcionan mejor cuando se usan como brújula y no como imán.

Algunas recomendaciones prácticas:

Armar una lista de todo lo que realmente necesitas

Revisa y compara promociones

Priorizar productos frescos que sí se consumirán en la semana

que sí se consumirán en la semana Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado

Revisar si algunas promociones requieren condiciones adicionales o si son compras participantes

Las promociones del Martes y Miércoles del Campo Soriana estarán disponibles únicamente el martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026, tanto en tiendas físicas como en línea.