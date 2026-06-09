Soriana sorprende con ofertas en su Martes y Miércoles del Campo: esto cuesta surtir la despensa este 9 y 10 de junio de 2026

Esta semana, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana llegó con descuentos que van directo a los productos que más se consumen en los hogares mexicanos.
Durante este 9 y 10 de junio de 2026, la cadena lanzó promociones en frutas, verduras, pollo, carne y otros productos frescos, una estrategia que suele captar la atención de quienes buscan comprar lo esencial sin quedarse en ceros a mitad de quincena.
Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana hoy
Entre todas las promociones disponibles, hay varios precios que destacan por convertirse en opciones atractivas para compras semanales que cumplan con una dieta balanceada.
Frutas y verduras
- Cebolla blanca a $19.80 el kilo
- Sandía con semilla a $8.80 el kilo
- Limón agrio con semilla a $21.80 el kilo
- Pera D’Anjou a $39.80 el kilo
- Manzana Gala, Golden o Red en bolsa a $39.80 el kilo
- Mango Paraíso a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Uva blanca a $64.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Ciruela roja a $49.80 el kilo
- Papa blanca a $42.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Cilantro a $9.80 el manojo
- Zanahoria a $10.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Chayote sin espinas a $28.80 el kilo
- Nopal entero a $36.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo
- 20% de descuento en Ensaladas Valley Foods
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Molida de res 80/20 a $108.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada a $58.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca a $103.90 el kilo
- Alas de pollo enchiladas a $69.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo a $149.00 el kilo
- T-Bone de res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo
- Top Sirloin de res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo
- Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo
- Costilla de res para asar Rancho Don Francisco Selecta a $138.90 el kilo
- 20% de descuento en camarones empacados y a granel
- Filete de mojarra de granja a $98.90 el kilo
- Pescado para caldo Valley Food Fresh a $59.90 el empaque de 680 g
- Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo
Cómo aprovechar estas ofertas sin terminar comprando de más
Las promociones semanales funcionan mejor cuando se usan como brújula y no como imán.
Algunas recomendaciones prácticas:
- Armar una lista de todo lo que realmente necesitas
- Revisa y compara promociones
- Priorizar productos frescos que sí se consumirán en la semana
- Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado
- Revisar si algunas promociones requieren condiciones adicionales o si son compras participantes
Las promociones del Martes y Miércoles del Campo Soriana estarán disponibles únicamente el martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026, tanto en tiendas físicas como en línea.