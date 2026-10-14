Lucian Piane ¿Por qué estuvo arrestado Lucian Piane antes de su muerte? Revelan nuevos detalles de las horas finales del productor (Redes Sociales)

Lucian Piane, reconocido por ser el productor musical de las primeras temporadas del reality RuPaul’s Drag Race de 2009 a 2016, enfrentó severos problemas legales y altercados con las autoridades en los días previos al choque vehicular que le costó la vida el pasado 12 de octubre.

El reporte del médico forense en Glendale, California, clasificó el hecho como un accidente de tránsito, las investigaciones policiales sacaron a la luz el complejo panorama que atravesaba el músico horas antes del percance.

¿Qué problemas enfrentó Lucian Piane con la policía antes de su muerte?

De acuerdo con los registros del Departamento de Policía de Glendale, la secuencia de incidentes comenzó el sábado 10 de octubre, cuando Piane fue arrestado por encontrarse bajo la influencia de sustancias controladas, además de recibir una citación menor por fumar en una zona prohibida.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la situación escaló al día siguiente. El domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:45 p.m., las autoridades acudieron al hotel Embassy Suites tras atender una llamada por agresión.

En el lugar, Piane fue detenido nuevamente luego de acusar al gerente del establecimiento de operar una red de tráfico sexual y aventarle una botella de agua.

Los agentes que ejecutaron el arresto señalaron que el productor divagaba constantemente y mostraba un comportamiento errático y maníaco, aunque se mantuvo cooperativo, asegurando que vivía en Hollywood, que trabajaba como escritor y negando haber consumido drogas.

¿Cómo ocurrió el accidente y cuál fue el dictamen del médico forense?

Poco después de estos altercados, durante la madrugada del lunes 12 de octubre cerca de las 4:15 a.m., los servicios de emergencia acudieron al cruce de San Fernando Road y Harvard Street por el reporte de un atropellamiento. Piane caminaba por la zona cuando fue impactado por un automóvil.

Tras la revisión de las pruebas, el médico forense del condado de Los Ángeles catalogó el deceso como un accidente.

Asimismo, la policía de Glendale precisó que el conductor involucrado se detuvo en el sitio para colaborar con los peritajes. La investigación preliminar arrojó que el automovilista no conducía a exceso de velocidad, no se pasó ningún semáforo en rojo ni registraba presencia de drogas, por lo que la indagatoria permanece abierta para esclarecer todos los elementos del caso.