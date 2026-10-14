¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en Madrid? Reportan el arresto del influencer mexicano

Naim Darrechi Músico e influencer presuntamente arrestado en España. (@naimdarrechitv)

El músico e influecer Naim Darrechi fue presuntamente detenido en Madrid por autoridades españolas. El incidente ocurre a tan sólo unas semanas de que se le acusara de violencia sexual.

¿Qué pasó con Naim Darrechi en España?

La noticia la comunicó su amigo Derek Trejo por medio de Instagram este miércoles 14 de octubre. “Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien” informó.

No ha habido un pronunciamiento oficial al respecto de las autoridades o la familia de Darrechi sobre la causa del arresto.

El incidente ocurre semanas después de otra polémica que involucraba al creador de contenido. Cristina Romero, mamá del influencer conocido como Abelito, acusó a Darrechi de conducta inapropiada durante la fiesta de su hijo que se llevó a cabo en un club nocturno el pasado 27 de septiembre.

Dijo que levantaría una demanda contra él, Agustín Fernández y Suavecito por presunta violencia sexual. Sin embargo, se desconoce hasta el momento si procedió con la acción legal.

Poco después del incidente, Darrechi anunció un viaje por el mundo, lo cual llevó a usuarios de redes a especular que buscaba escapar de la posible demanda de Romero.

El nuevo incidente ha contribuido a alimentar la especulación y algunos creen que esta sería la razón de su detención.