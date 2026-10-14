Control Nano de Xbox: características, precio y fecha de venta en México

Xbox Nano Controller El nuevo control portable para la consola. (Xbox)

Xbox anunció un nuevo control para sus consolas. El dispositivo es más compacto que mando regulares y de un costo menor.

¿Cómo es el nuevo control de Xbox?

En medio de los rumores sobre Project Helix que se han desatado en línea, Xbox reveló su nuevo Nano Controller, un control de menores dimensiones que el mando estándar.

El dispositivo está pensado para para jugadores más pequeños y aquellos que quieran llevar un control extra durante un viaje. Por ejemplo si piensas visitar alguien que tiene la consola pero no dos controles para jugar.

El control medirá 13 centímetros de largo y pesará 99 gramos, lo cual lo hace ideal para ser transportado en bolsillos de prendas. Aunque tiene una medida reducida, el control conserva los 18 botones de un mando estándar. Contará también con un botón programable para tomar capturas, iniciar videos o configurar otros atajos.

A diferencia de los controles normales, los cuales se cargan con conectándose a la consola, este tendrá su propio cable USB-C que se conectará a una toma de luz.

Costará 50 dólares (alrededor de $950 pesos mexicanos), 15 dólares menos que la versión estándar, y estará disponible en 36 países, incluido México, a partir de noviembre.

En los Estados Unidos, el mando y 12 meses de Game Pass Ultimate vendrán incluidos en la compra de un televisor Samsung durante las épocas navideñas.