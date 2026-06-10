Countdown Concert previo al Mundial: horario, cómo y dónde ver en vivo Conoce quién se presentará en el Countdown Concert, además de cómo y dónde ver este evento previo al Mundial 2026 (FIFA, EFE y @belindapop)

Con la participación especial de Andrea Bocelli, conoce quién más se presentará en el Countdown Concert 2026, previo al Mundial, así como dónde y a qué hora verlo en vivo.

Previo a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México este 11 de junio, los aficionados podrán comenzar a disfrutar de este magno evento con un concierto el cual será transmitido en vivo y de manera simultánea con las tres sedes de la Copa del Mundo.

El Countdown Concert es un evento organizado por la FIFA en colaboración con los premios Grammy y busca unir a las tres ciudades sedes organizadoras de la Copa Mundial 2026: Toronto, Los Ángeles y la Ciudad de México.

El Countdown Concert contará con la presentación de reconocidos artistas, los cuales aparecen en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿A qué hora, cómo y dónde ver el concierto del Mundial en vivo?

En el caso de la Ciudad de México, el Countdown Concert forma parte del México Vibra, el cual se llevará a cabo este miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, para quienes no asistan a la presentación, aún podrán seguir la transmisión en vivo del Countdown Concert de la Ciudad de México, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok.

La transmisión del Countdown Concert también se hará a través de las plataformas y canales digitales oficiales de la FIFA, mientras que el concierto completo estará disponible un día después en VüMe Live, la plataforma de video on demand de FIFA.

Por lo que, para ver el Countdown Concert, lo único que tienes que hacer es ingresar a la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok y en el icono de su perfil podrás ver la transmisión en vivo; o bien, seleccionar alguna de las plataformas oficiales de la FIFA, donde también se estará transmitiendo.

Artistas confirmados: ¿Quiénes cantarán en el Countdown Concert 2026?

Mientras que en la Ciudad de México recientemente se confirmó la participación de Andrea Bocelli, el Countdown también contará con la participación de:

Los Ángeles Azules junto a Belinda

Elena Rose

En el Countdown Concert de Toronto se presentarán:

Bryan Adams

Nora Fatehi con Sanjoy

Vegedream

AHI y Wyclef Jean

The Beaches

Countdown Concert de Los Ángeles: