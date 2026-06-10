Bearista futbolero de Starbucks: fecha de lanzamiento, precio y cómo comprarlo en México

Bearista Futbolero Starbucks lanza su ‘Bearista’ versión futbol para celebrar la fiesta deportiva más importante del mundo.

El mundo está a menos de veinticuatro horas del arranque de la fiesta futbolera, cuya inauguración se llevará a cabo en el Estadio Azteca —ahora Banorte—, recinto deportivo que hará historia al convertirse en el primer estadio que alberga tres ediciones del importante torneo.

Mejor tarde que nunca, Starbucks se una a esta fiesta mundialista con el lanzamiento de su icónico Bearista versión futbolero, oso mascota de la cadena de cafeterías, luciendo un adorable sombrero de balón para conmemorar la competencia.

¿Cuándo saldrá a la venta el Bearista Futbolero de Starbucks?

El lanzamiento del Bearista Glass World Cup llegará a tiempo para que puedas disfrutar de tus bebidas heladas durante el partido México vs Sudáfrica, al menos, será de esa forma únicamente si tienes cupón de Miembro Gold.

De acuerdo con el anuncio de la cadena de cafés, el Early Access de este icónico oso en su versión mundialista será el jueves 11 de junio, día que arranca el verano futbolero en la Ciudad de México.

Sin embargo, esta compra anticipada estará disponible a clientes que cuenten con el cupón de Miembros Gold, además de que está sujeto a la compra obligatoria de una bebida.

A pesar de que el Early Access se realizará el día de mañana con un cupón especial, Starbucks no hará esperar demasiado al resto de su público para la venta general, ya que el Bearista Glass World Cup será lanzado el viernes 12 junio sin necesidad de cupones adicionales.

Bearista Futbolero de Starbucks: precio y cómo conseguirlo

“Viene listo para ganar cada partido de la temporada”, anuncia Starbucks a través de sus redes sociales, atrayendo la atención de los y las clientes más fieles a la tierna mascota de la multinacional.

El precio del nuevo diseño de Bearista será a partir de $869 pesos mexicanos, siendo obligatorio comprar una bebida grande o venti preparada en barra.

La cadena especifica que el material está elaborado principalmente para bebidas frías, sin embargo, también puede usarse para líquidos calientes.

Para las personas coleccionistas, el Bearista de Starbucks tiende a generar gran expectativa entre los y las amantes de la marca, por lo que su versión futbolera es un imperdible si deseas incrementar tu colección de vasos para café.