Inauguración del Mundial 2026: ¿Quién cantará el himno nacional de México?

Inauguración del Mundial 2026 Alejandro Fernández entonará el himno nacional mexicano ante la mirada de más de 84 mil aficionados del balompié. (Redes Sociales de Alejandro Fernández)

A pocas horas del inicio de la Copa del Mundo 2026, en Ciudad de México (CDMX), organizadores anunciaron de forma oficial a los artistas que entonarán los himnos de México y Sudáfrica durante la inauguración oficial.

El cantante mexicano Alejandro Fernández entonará el himno nacional mexicano ante la mirada de más de 84 mil aficionados del balompié, que se darán cita este 11 de junio en el coloso de Santa Úrsula.

A través de sus redes sociales, El Potrillo compartió su entusiasmo por formar parte de este espectáculo y aseguró que este es un “proyecto que celebra la grandeza del deporte y el poder de la música para unir al mundo”.

Por parte de Sudáfrica participará la cantante Tyla Laura Seethal, quien en 2023 alcanzó una proyección internacional con su sencillo Water.

¿Qué artistas estarán en el arranque oficial del Mundial 2026 en CDMX?

También se espera que durante la apertura la actriz mexicana Salma Hayek dé la bienvenida a nacionales y extranjeros en el Estadio Ciudad de México.

Se espera que los aficionados puedan disfrutar de la presentación de artistas como Shakira, Burna Boy, Ryan Castro, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean, que serán parte del espectáculo planeado para antes del arranque del primer partido del Mundial.

El torneo contempla un total de 104 partidos, casi el doble de partidos que se jugaron en las últimas ediciones; asimismo, esta gran fiesta contará con la presencia de grandes artistas de talla internacional.

¿Cuánto durará el evento de los artistas de la apertura de la Copa del Mundo?

Este espectáculo contará con una variedad de artistas que pretende reflejar la identidad cultural de esta justa deportiva y tendrá una duración aproximada de 90 minutos, los cuales se podrán disfrutar antes del partido de apertura entre México vs Sudáfrica.

¿En qué horario podré ver el inicio del Mundial 2026?

Esta celebración dará inicio el día 11 de junio a las 11:30 hora CDMX y se podrá ver a través de diferentes canales de televisión abierta y mediante servicios de paga.