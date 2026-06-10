Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 10 de junio 2026: estas son las ofertas que sí convienen para surtir la despensa

El Miércoles de Plaza de este 10 de junio de 2026 en La Comer y Fresko volvieron a activar descuentos en productos frescos que suelen ser los protagonistas de la despensa.

Entre frutas y verduras con precios especiales, crear una lista y evitar que el impulso te gane podría ser la clave para el ahorro que necesitas.

Ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko hoy 10 de junio 2026

Estas son algunas de las promociones destacadas reportadas para este miércoles:

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Plátano Tabasco a $19.90 el kilo

Pepino a $19.90 el kilo

Jitomate Saladet a $19.90 el kilo

¿El Miércoles de Plaza aplica en todas las sucursales?

La dinámica suele extenderse en las tiendas participantes del formato La Comer y Fresko, aunque los precios pueden presentar ajustes según ciudad, inventario y disponibilidad regional. Por eso vale la pena revisar existencias antes de salir o confirmar directamente con la sucursal más cercana.

Tips para ahorrar de verdad

Las promociones no tienen sentido si no compras con estrategia para llenar el carrito. Estas son algunas prácticas que ayudan a que el ahorro sea real:

Hacer una lista antes de salir

Comprar únicamente fruta y verdura que realmente se consumirá en la semana

Priorizar productos de temporada

Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado

Aprovechar para preparar comidas y congelar porciones

También conviene revisar primero qué ya hay en casa. Comprar barato algo que terminará olvidado en tu alacena o que se echará a perder en el refrigerador sigue siendo gastar de más.