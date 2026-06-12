Mundial 2026 ¿Qué partidos van por TV abierta gratis el sábado 13 y domingo 14 de junio?

Durante el primer fin de semana de la Copa del Mundo 2026, los aficionados mexicanos podrán seguir algunos partidos de forma gratuita a través de la televisión abierta o asistir a los puntos habilitados por el gobierno capitalino para poder presenciar estas contiendas.

De los 104 partidos programados, 72 se transmitirán en exclusiva y solo 32 se podrán ver en televisión abierta en México.

El sábado arrancan las actividades del Grupo C y Grupo D de este torneo en una jornada que dará inicio a mediodía y se espera termine hasta medianoche.

De los ocho partidos programados para este fin de semana, solo dos serán transmitidos por señal abierta, mientras que el resto estarán disponibles en canales de paga.

¿Qué partido se transmite por televisión abierta este sábado 13 de junio de 2026?

El sábado 13 de junio podrás disfrutar desde casa del encuentro entre Brasil y Marruecos a partir de las 16:00 horas. Ambos equipos pertenecen al Grupo C y jugarán en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Se espera que este horario estelar registre los niveles de audiencia más altos en plataformas digitales y canales abiertos.

Partido del domingo 14 de junio

Para el domingo 14 de junio se disputarán en la cancha Países Bajos y Japón del Grupo F, que se enfrentarán en el Estadio de Dallas, a las 14:00 horas, en un duelo que ha generado expectativas entre los aficionados.

Finalmente, recuerda que la Ciudad de México cuenta con 18 sedes gratuitas donde se transmitirán todos los partidos del Mundial 2026. Para ingresar a estos espacios deberás tener un registro previo; en Guadalajara, las pantallas se encuentran instaladas en la Plaza Liberación, mientras que en Monterrey los aficionados podrán asistir al Parque Fundidora.