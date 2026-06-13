Julio Regalado en Soriana: 3 ofertas que sí conviene aprovechar este sábado 13 y domingo 14 de junio

El momento para aprovechar al máximo las ofertas llegó con Julio Regalado en Soriana, el cual arrancó una nueva ronda de promociones para el fin de semana del 13 y 14 de junio de 2026 con descuentos en categorías de alta rotación.
Entre promociones de tipo 3x2, descuentos por segundo producto y beneficios en departamentos completos, el objetivo es hacer rendir más cada visita al súper sin concentrarlo todo en una sola categoría.
Oferta 1: el 3x2 que puede aliviar la despensa
Una de las ofertas más fuertes del nuevo folleto está en productos de consumo frecuente.
La dinámica 3x2 aplica en distintas líneas participantes como:
Desayunos y básicos del hogar
- Cafés y sustitutos para café.
- Cereales, avenas y granolas.
- Harinas para repostería.
- Algunas categorías de pan dulce y tostadas.
Oferta 2: descuentos para limpieza y cuidado personal
Lleva más pagando menos en:
- Desodorantes participantes.
- Protección femenina.
- Suavizantes.
- Lavatrastes.
- Algunas líneas de cuidado personal con descuento en segunda unidad.
Oferta 3: hogar y categorías que sorprenden en el carrito
Esta vez, el folleto abrió espacio para artículos que normalmente quedan fuera del presupuesto semanal.
- 2x1 en categorías seleccionadas de hogar.
- Hasta 50% de descuento en algunos departamentos.
- Rebajas adicionales en productos estacionales.
¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?
Estas ofertas mantendrán vigencia sujeta del 13 y 14 de junio de 2026 y bajo la existencia de productos, por lo que algunas promociones pueden variar entre formatos de tienda o agotarse antes del cierre del periodo anunciado.