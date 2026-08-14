Sismo en España: Saselandia, el polémico youtuber, narra el momento exacto del temblor El momento del sismo en España quedó grabado por un creador de contenido (@Saselandia y Redes Sociales)

Durante la madrugada del sábado 15 de agosto, se registró un terremoto de 5 grados en España. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Alhendín, en la provincia de Granada, en la región de Andalucía.

Ante la sorpresa que generó el sismo en España, el youtuber Saselandia pudo capturar el momento del temblor, debido a que se encontraba realizando una transmisión en vivo.

Así vivió Saselandia el sismo en España en vivo durante su transmisión

Saselandia compartió en sus redes sociales cómo vivió el terremoto en España, el cual sucedió mientras se encontraba transmitiendo en directo.

En las imágenes se observa a Saselandia hablando cuando repentinamente comienza a temblar, ante lo que el streamer únicamente se sujeta de algo mientras continúa el sismo.

“Terremoto... terremoto que todavía dura... todavía dura... no para el terremoto... todavía dura. ¿Estás bien?”, se le oye decir en la transmisión.

En el video se observa cómo el movimiento comienza de manera abrupta con una fuerte intensidad, mientras de fondo algunos objetos se sacuden y caen.

Asi he vivido en directo el terremoto de Granada de 5,2 grados. Temblor. pic.twitter.com/DiIAZQlBQg — Sasel (@Saselandia) August 14, 2026

¿Quién es Saselandia?

Saselandia, también conocido como Sasel, es un creador de contenido de videojuegos español, quien es conocido por sus reacciones exageradas, además de sus críticas hacia marcas específicas de consolas y videojuegos.

Una de sus mayores polémicas no fue relacionada con el ámbito de los videojuegos, sino que fue señalado por haber participado en una campaña política del partido VOX en 2024.

Videos del sismo de hoy en España

Otro de los videos que se viralizaron tras el terremoto de 5.0 en España fue el de un usuario que publicó cómo quedó una calle en Alhendín, Granada, tras el movimiento telúrico.

En el video se observa que pedazos de algunos edificios se desprendieron, cayendo sobre vehículos y dejando la calle llena de escombros.

Daños del terremoto en Armilla



Vídeo reenviado muchas veces por WhatsApp #terremotoGranada pic.twitter.com/GcKK3fs01o — 𝕄𝖊𝖙𝖊𝖔𝔸𝖑𝖍𝖆𝖒𝖇𝖗𝖆⚠️ (@MeteoAlhambra) August 14, 2026

Otra perspectiva del sismo en España fue capturada por una cámara de seguridad, la cual muestra la fachada trasera de una casa. En el video se observa cómo inicia repentinamente el movimiento.