Mejores ofertas en Walmart para el fin de semana de quincena 15 y 16 de agosto Conoce cuáles son las mejores ofertas y descuentos en Walmart este fin de semana (Imagen hecha con IA)

Con la quincena cayendo en fin de semana, es la oportunidad perfecta para surtir tu despensa, por lo que aquí te compartimos cuáles son los descuentos y ofertas para este sábado 15 y domingo 16 de agosto en Walmart.

No te quedes sin la canasta básica, conoce la lista completa de alimentos y productos en descuento que podrás comprar este fin de semana al mejor precio en Walmart.

Ofertas en la canasta básica y abarrotes para surtir la despensa

Si aún no has armado tu lista de despensa, estos son los alimentos y productos con descuento que no te pueden faltar para este 15 y 16 de agosto:

Despensa

Aceite vegetal 1-2-3 de 1 L: $40.00

Café soluble Nescafé Reserva Mexicana Xiapan 180 g: $113.00

Cereal Kellogg’s Choco Krispis Original 560 g: $67.00

Atún Dolores aleta amarilla en agua con aceite 295 g: $43.00

Atún Dolores aleta amarilla en agua con aceite 140 g: 3 x $63.00

Pan Bimbo Cero Cero 610 g: $67.00

Pan para hot dog Bimbo Medias Noches 8 pzas: $41.00

Lácteos

Leche Santa Clara entera caja con 6 pzas de 1 L c/u: $172.00

Yogurt griego Oikos Selecto Natural 12 g de proteína sin azúcar añadida 900 g: $85.00

Queso manchego Nochebuena rebanadas 200 g: $60.00

Flan Danette sabor vainilla con caramelo 6 pzas de 100 g c/u: $41.00

Queso tipo manchego La Villita medias lunas 150 g: $29.00

Mantequilla Alpura pasteurizada sin sal 90 g: $20.00

Higiene personal y limpieza del hogar

Papel higiénico Kleenex Elegance Cottonelle 30 rollos: $209.00

Shampoo Palmolive Nivel 4 Acondicionamiento extra: $68.00

Detergente en polvo Roma multiusos biodegradable 1 kg: $38.00

Servilletas Pétalo 420 pzas: $40.00

Blanqueador líquido Cloralex El Rendidor 3.75 L: $46.00

¿Cuál es el horario de Walmart en fin de semana?

Recuerda que las tiendas Walmart abren todos los días, incluidos los fines de semana, por lo que el horario de Walmart es de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. No obstante, el horario de cierre puede variar entre las 10:00 p.m. y las 11:00 p.m., según la tienda a la que acudas.