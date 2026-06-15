Maria Rodrigues seguía viva tras caer del bungee: enfermera revela lo que ocurrió tras el accidente

Tragedia en Brasil La joven Eduarda Rodrigues se hallaba con vida tras caída de bungee, aseguró una enfermera. (Especial)

Entre las decenas de personas que presenciaron en Brasil el accidente de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, cuya muerte tras caer de un bungee conmocionó al mundo este fin de semana, hubo una mujer que reaccionó de inmediato.

Se trata de Rayza Dias, una enfermera que se encontraba fuera de servicio y que decidió correr hacia el lugar donde cayó la joven tras ser lanzada desde el puente sin ninguna cuerda de seguridad.

De acuerdo al diario New York Post, mientras muchos observaban con horror lo ocurrido, ella intentó llegar hasta la víctima para brindarle atención médica de emergencia.

Según contó posteriormente, el acceso al sitio era extremadamente complicado, debido a que el terreno estaba cubierto de vegetación, piedras y zonas de difícil tránsito, lo que dificultó la llegada de los equipos de rescate.

Pese a esas condiciones, la enfermera logró acercarse a Maria Eduarda pocos minutos después de la caída, para después sorprenderse de que la joven, toda cubierta de lodo, todavía mostraba signos de vida.

¿Qué pasó tras la caída de la joven Maria Eduarda Rodrigues de Freitas?

Rayza relató que intentó mantenerla consciente mientras esperaba la llegada de ayuda especializada; no obstante la situación era crítica debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto desde aproximadamente 40 metros de altura.

“Incluso le hablé. Tengo el hábito de bromear y decir: ‘Nadie muere en mi turno’ y le dije ‘Duda (Eduarda), nadie muere en mi turno”, señaló la enfermera en una entrevista con la televisión brasileña, la cual fue citada por el NY Post.

En tanto la enfermera hacía todo lo posible por auxiliarla, los servicios de emergencia se movilizaron hacia la zona; sin embargo, la magnitud de las heridas terminó impidiendo que se pudiera salvársele la vida.

Tras la muerte de Eduarda Rodrigues, el domingo tres operadores del bnungee fueron arrestados y procesados por homicidio.