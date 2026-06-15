Shrek Run CDMX 2027: fecha, costos y todo lo que debes saber sobre la carrera a Muy Muy Lejano

¿Cuándo será la Carrera Shrek 2027? Foto: La Crónica

La Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente a uno de los eventos más peculiares y esperados por corredores y amantes de las películas animadas. Se trata de la Shrek Run que promete armar una gran fiesta donde el deporte y los disfraces se darán cita sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad.

Porque correr al lado de Shrek, Burro y el universo del pantano más famoso del cine parece una idea imposible, pero en la CDMX será una realidad.

Shrek Run CDMX 2027 ya tiene fecha y sede confirmadas

La plataforma especializada Asdeporte confirmó el regreso de la Shrek Run CDMX 2027, una carrera temática que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de enero de 2027 en la Ciudad de México. La salida y meta estarán ubicadas sobre Avenida Paseo de la Reforma, una de las vialidades más representativas de la capital mexicana.

La competencia contará con dos modalidades:

Carrera de 5 kilómetros.

Carrera de 15 kilómetros.

Las salidas comenzarán a partir de las 6:30 de la mañana, organizadas en distintos bloques para garantizar una mejor experiencia entre los participantes.

Una carrera inspirada en uno de los personajes más queridos del cine

ASDperote, empresa organizadora del evento describe esta carrera como una experiencia deportiva y recreativa pensada para iniciar el año de una manera diferente. La convocatoria invita a los asistentes a “correr con el ogro más divertido del mundo”, en referencia al icónico personaje creado por DreamWorks, cuya primera película se estrenó en 2001 y terminó convirtiéndose en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial.

En las ediciones anteriores, los participantes acudieron disfrazados de Shrek, Fiona, Burro, el Gato con Botas y otros personajes de la saga, transformando la carrera en un auténtico desfile de creatividad.

¿Cuánto cuesta participar en la Shrek Run CDMX 2027?

La organización informó que el costo promocional para los primeros 500 inscritos será de 999 pesos, más cargos por servicio en línea. Posteriormente, las tarifas incrementarán:

Precio regular: 1,200 pesos.

Precio extemporáneo: 1,300 pesos, sujeto a disponibilidad de números.

Las inscripciones podrán realizarse a través de internet y también mediante las tiendas OXXO, previo prerregistro en la plataforma de Asdeporte.

¿Qué incluye el kit de la carrera Shrek?

Uno de los mayores atractivos del evento será el denominado “Súper Kit Shrek”, que incluirá diversos artículos conmemorativos inspirados en la franquicia:

Sudadera conmemorativa de Shrek.

Playera oficial.

Bolsa de tela temática.

Guantes inspirados en el personaje.

Vaso conmemorativo.

La entrega de paquetes está programada para el sábado 16 de enero de 2027, en un lugar que todavía será confirmado por los organizadores.

Kit sorpresa carrera Shrek Foto: AsDeporte

Beneficios adicionales para los corredores

Los participantes inscritos bajo la modalidad Asdeporte Plus podrán acceder a beneficios adicionales, entre ellos:

Seguro contra accidentes de hasta 35 mil pesos.

Garantía de talla de playera.

Fila exclusiva para recoger el kit.

Análisis corporal InBody sin costo.

Descuentos en fisioterapia y medicina deportiva.

Integración con relojes inteligentes para seguimiento de actividad física.

Posibilidad de cancelar la inscripción y conservar el saldo en la plataforma.

La Shrek Run CDMX 2027 apunta a consolidarse nuevamente como una de las primeras grandes citas deportivas y recreativas del próximo año, en un formato que demuestra que el running también puede ser una experiencia divertida, incluyente y llena de referencias a la cultura pop.