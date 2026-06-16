Canícula en México 2026 ¿Qué es y cuándo inicia en el país?

La temporada de lluvias en México comenzó y con ella los constantes cambios climáticos que trae consigo. En esta temporada también se vive un fenómeno que se caracteriza por el aumento de la temperatura, el incremento en la fuerza del viento y un alza en la radiación solar en diversas partes del país.

A este comportamiento atmosférico se le conoce como canícula y es considerado el periodo más seco y caluroso durante el año.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), esta variación en el clima se genera debido a un calentamiento extremo en el aire, lo cual puede provocar cielos despejados y presentar escasa presencia de lluvias.

¿Cuándo inicia la temporada de canícula?

Aunque no se conoce una fecha exacta de este evento climático, expertos en la materia informan que suele presentarse después del solsticio de verano, a partir del 21 de junio.

Este año, el temporal podría verse afectado por los efectos de “El Niño”, un evento climatológico provocado por el sobrecalentamiento de las aguas superficiales en el océano Pacífico, que puede crear lluvias torrenciales e inundaciones importantes en algunas regiones.

¿Qué estados se verán mayormente afectados?

En México, los estados que se verán más afectados por esta variación meteorológica y que se estima puedan alcanzar temperaturas superiores a los 37° C serán:

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Se esperan 40 días de calor extremo en diversas regiones de México

Este periodo de calor extremo coincidirá con la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que se espera que las altas temperaturas puedan afectar a los jugadores y aficionados al balompié.