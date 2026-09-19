América vs Chivas HOY: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional?

Este sábado 19 de septiembre, América y Chivas vuelven a encontrarse en una nueva edición del Clásico Nacional, ahora como parte de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido llega con los dos equipos en la parte alta de la clasificación y apenas un punto los separa. Así que, además de la rivalidad histórica, hay tres unidades bastante cotizadas en juego.

¿A qué hora juega América vs Chivas HOY?

Si ya estás pensando en armar el plan para esta noche, toma nota: el América vs Chivas comienza a las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, recinto que anteriormente era conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

La cita corresponde a la Jornada 9 del Apertura 2026 y será uno de los partidos que concentren mayor atención durante la jornada futbolística de este sábado.

¿Dónde ver América vs Chivas EN VIVO?

La buena noticia para quienes no quieren perderse el partido es que habrá opciones tanto en televisión como por internet.

En México, la transmisión del Clásico Nacional estará disponible por Canal 5 y TUDN, mientras que también podrá seguirse mediante ViX.

Horario y transmisión del Clásico Nacional

Partido: América vs Chivas

América vs Chivas Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Hora: 21:15 horas, tiempo del centro de México

21:15 horas, tiempo del centro de México Jornada: 9 del Apertura 2026

9 del Apertura 2026 Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional?

El contexto de ambos clubes hace todavía más interesante el encuentro.

Chivas llega con 17 puntos y ocupa el segundo puesto de la clasificación. El Guadalajara atraviesa una racha positiva en Liga MX, con cinco partidos consecutivos sin perder, y viene de golear 3-0 a Pumas en su compromiso anterior.

Del otro lado, América aparece con 16 unidades y se encuentra en la tercera posición. Las Águilas vienen de un partido de muchos goles ante Cruz Azul, que terminó con derrota de 4-3, por lo que buscarán darle la vuelta a la página precisamente frente a su rival histórico.

La diferencia en la tabla es mínima y eso convierte al partido en algo más que una cuestión de orgullo. El resultado también puede mover las posiciones de los equipos que pelean en la parte alta del torneo.

Además, el historial reciente añade otro capítulo a la historia. Chivas llega con tres encuentros consecutivos sin perder frente al América, con dos victorias y un empate en esos compromisos.