Huelga del Monte de Piedad ¿Qué significa realmente la extensión de comercialización que ofrece y cómo funciona? (Cuartoscuro)

A través de un comunicado oficial, el Nacional Monte de Piedad anunció que se está trabajando de manera coordinada con el sindicato huelguista que ha mantenido más de 300 sucursales cerradas desde el pasado 1 de octubre de 2025.

También informaron a todos sus clientes que las prendas empeñadas se encuentran aseguradas y resguardadas dentro de sus instalaciones y no existe riesgo de pérdida.

¿Cuántos meses de huelga lleva el Nacional Monte de Piedad?

Debido al estallido de la huelga, desde hace casi nueve meses, miles de pignorantes se cuestionan sobre los procesos de pagos y las fechas de comercialización, para recuperar las prendas que mantienen en préstamo.

¿Qué es la extensión de comercialización?

Derivado de estas acciones, el Monte de Piedad ha implementado una extensión de comercialización, la cual especifica que se pueden extender las fechas de pago o congelar de manera automática y tener un periodo más amplio para pagar la deuda o recuperar la prenda.

¿Cómo funciona la extensión Monte de Piedad?

Según lo establecido por la institución, esta modalidad asegura que el objeto empeñado no se ponga a la venta o remate durante la extensión de la huelga que se mantiene en sus sucursales.

Una vez que los establecimientos abran nuevamente al público, el Monte de Piedad podrá establecer un periodo específico para que los prestatarios continúen con los pagos de sus prendas, congelando los cargos extras o penalizaciones que se pudieron acumular durante el cierre de tiendas.

Hasta el momento se han presentado diversas propuestas formales de resolución por parte de las autoridades laborales; sin embargo, ambas partes aún no llegan a un acuerdo definitivo.

A pesar de esto, la institución continúa con el diálogo permanente para encontrar un acuerdo para solucionar el conflicto y normalizar sus servicios.