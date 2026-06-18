Julio Regalado sorprende con el 3x2 más buscado en Soriana: la promoción en vinos y licores termina este domingo 21 de junio

Julio Regalado, ese momento del año en donde más conviene recorrer los pasillos del súper en busca del ahorro.

Esta semana, una de las promociones que más conversación está generando entre consumidores es el famoso 3x2 en Soriana, una dinámica que permite llevar más productos pagando menos pero, esta oferta en específico, estará disponible hasta el domingo 21 de junio, según la vigencia publicada en promociones recientes de la cadena.

La promoción 3x2 que todos quieren en Julio Regalado

Dentro de las campañas activas de Julio Regalado 2026, el esquema de lleva 3 y paga 2 sigue siendo uno de los más fuertes porque permite combinar artículos seleccionados dentro de categorías participantes y generar ahorro inmediato en caja.

El esperado 3×2 en Vinos y Licores (excepto Casa Madero, Don Leo, Juguette, Moet, L.A. Cetto, Vega Sicilia, Macan, Casa Dragones, Macallan, 7 Leguas, Johnnie Walker Blue, Don Julio 1942 y Zacapa XO); aplica en productos seleccionados, es válida en sus sucursales físicas y en su tienda en línea www.soriana.com y estará vigente del 15 al 21 de junio de 2026.

Cómo aprovechar el 3x2 sin terminar gastando de más

Las promociones múltiples tienen una especie de efecto óptico: parecen ahorro automático, pero funcionan mejor cuando ya existe una lista previa.

Si vas a aprovechar Julio Regalado en Soriana, estas estrategias ayudan:

Compra categorías que realmente necesitas

Revisa restricciones antes de pagar

Haz cuentas por precio unitario

Evita comprar solo para “tener”

¿Hasta cuándo estará vigente la promoción?

La ventana para aprovechar esta dinámica se mantiene hasta el domingo 21 de junio, aunque la disponibilidad puede variar según formato de tienda, existencia y ciudad. La recomendación es revisar el folleto vigente antes de salir para confirmar categorías participantes y condiciones específicas.