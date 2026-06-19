Julio Regalado en Soriana: las ofertas que estarán disponibles hasta el 25 de junio y que pueden salvar tu quincena

La segunda mitad de junio llegó con las mejores ofertas, promociones y descuentos para que no tengas que elegir entre calidad y precios bajos, sino que puedas surtir toda tu despensa con opciones para apoyar tu bolsillo.

La campaña de Julio Regalado 2026 en Soriana sigue activa y, para la semana con vigencia hasta el 25 de junio, aparecen nuevas oportunidades para quienes buscan bajar el costo del súper sin renunciar a llenar la despensa.

La mecánica no es nueva, pero sigue funcionando: promociones por volumen, descuentos y ofertas concentradas en productos que suelen ser de consumo rápido.

¿Qué ofertas de Julio Regalado destacan para esta semana?

El corazón de la campaña vuelve a girar alrededor de promociones múltiples que premian comprar más piezas dentro de una misma categoría.

Entre las dinámicas más atractivas aparecen:

Vinos, Licores y Ropa

3x2 en todos los vinos y licores (excepto marcas premium seleccionadas como Casa Madero, Don Leo, Johnnie Walker Blue, etc.).

3x2 en toda la ropa exterior, interior, calcetería y calzado para caballero y mezclilla para toda la familia.

Compra 1 y lleva el segundo al 70% de descuento en artículos seleccionados de igual o menor precio (vigencia al 21 de junio).

12 pack de cerveza en lata (todos los 12 pack): $99.90 canjeando 300 puntos Soriana YA.

Alimentos y Abarrotes

3x2 en todas las mayonesas, vinagres, cátsups o mostazas.

3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate (excepto Precíssimo).

3x2 en todas las bebidas deportivas, isotónicas y energizantes.

3x2 en todos los jugos y néctares.

3x2 en toda la dulcería y chocolates (excepto línea de cajas).

3x2 en todo el valor agregado del departamento de carnes.

3x2 en todas las leches condensadas (excepto Precíssimo).

3x2 en todas las harinas para hot cakes (excepto Precíssimo).

3x2 en todas las cajetas (excepto Precíssimo).

3x2 en todos los pastelitos Marinela (excepto gramajes menores a 66 g).

3x2 en todo el café Jacobs y L’Or.

3x2 en todos los consomés, caldos y sazonadores (excepto Precíssimo).

3x2 en todas las salsas picantes caseras, botaneras y Tajín.

3x2 en todos los chiles envasados.

3x2 en todos los granos y semillas (excepto Precíssimo).

3x2 en todos los frijoles procesados (excepto refrigerados).

3x2 en todas las tostadas.

3x2 en todos los refrescos Peñafiel sabores y Adas.

4x3 en todos los refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca de 600 ml a 3 L (excepto multiempaques).

4x3 en todas las botanas Paketaxo, Receta Crujiente y Tostitos mayores a 100 g.

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en aceite vegetal Nutrioli de 850 ml.

20% de descuento en todo el departamento de alimentos preparados.

Puré de papa Verde Valle 160 g: De $37.00 a $27.90.

Aceite comestible 1-2-3 mixto de 1 L: De $48.00 a $42.90.

Arroz Súper Extra Valley Foods 900 g: $17.90.

Leche condensada Pronto 380 g: De $27.00 a $20.00.

Leche evaporada UHT Carnation 360 g: De $30.00 a $22.90.

Cerveza Royal Dutch lager 250 ml: $10.00.

Agua natural Bonafont 1.65 L: Incluye 350 ml gratis por $15.90.

Atún en agua o aceite Dolores 140 g: Queda a $11.90 con 50 puntos Soriana YA.

Café liofilizado Valley Foods 180 g: $99.00 con 100 puntos Soriana YA.

Galletas Marías Gamesa 510 g: Queda a $37.00 con 50 puntos Soriana YA.

Galletas varias (Príncipe, Marías Doradas, Choxs, Mini Chokis o Bombonetes): $10.00 cada una.

Leche UHT Santa Clara deslactosada 3 pack 1 L + galletas Oreo 252 g: $119.90.

Leche UHT Valley Foods 1 L (6 pack): $139.00.

Yoghurt batido Oikos 900 g: De $100.00 a $82.90.

Danonino fresa 8 pack: De $48.00 a $36.90.

Margarina Primavera con o sin sal 400 g: De $87.00 a $69.90 cada una.

Envío gratis en compras mayores a $299 en la app y soriana.com (vigencia del 19 de mayo al 19 de julio de 2026).

Productos Básicos Precíssimo

Aceite vegetal Precíssimo 850 ml: 2 por $58.90 (individual a $31.90).

Cereal Precíssimo bolsa 400 g: 2 por $54.90 (individual a $32.90).

Pasta para sopa Precíssimo 200 g: 3 por $15.50 (individual a $6.50).

Producto lácteo condensado Precíssimo 380 g: 2 por $39.90 (individual a $22.90).

Frijol pinto Precíssimo 908 g: 2 por $39.90 (individual a $22.90).

Frijol negro Precíssimo 908 g: 2 por $39.90 (individual a $22.90).

Café soluble mezclado Precíssimo 200 g: 2 por $115.90 (individual a $69.00).

Helado Precíssimo 4 L: 2 por $259.90 (individual a $149.00).

Cloro regular Precíssimo 3.8 L: 2 por $67.90 (individual a $39.90).

Detergente en polvo lavandería Precíssimo 800 g: 2 por $34.00 (individual a $19.90).

Jabón barra lavandería Precíssimo 350 g: 2 por $32.90 (individual a $18.50).

Limpiador multiusos Precíssimo 1 L: 2 por $26.90 (individual a $15.00).

Lavatrastes limón Precíssimo 900 ml: 2 por $64.90 (individual a $37.00).

Servilleta blanca Precíssimo 350 hojas: 2 por $59.90 (individual a $34.90).

Toalla cocina Precíssimo (3 rollos 50 hojas dobles): 2 por $59.90 (individual a $35.00).

Papel higiénico Precíssimo (4 rollos 270 hojas dobles): 2 por $39.90 (individual a $22.90).

Alimento para perro Precíssimo 9 kg: 2 por $364.90 (individual a $215.00)

Limpieza y Hogar

3x2 en todos los aromatizantes e insecticidas.

3x2 en toda la jarcería (fibras, escobas, mops, etc.).

3x2 en toda la marca Mas Color, Persil, Viva y 123.

3x2 en todos los desechables.

3x2 en todos los lavatrastes Axion.

3x2 en todos los suavizantes Suavitel.

3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina (excepto Precíssimo).

Quitamanchas Vanish en gel ropa color o blanca 4 L: De $184.00 a $145.90 cada uno.

Detergente regular Ariel 4.5 kg (37 cargas): $164.90.

Blanqueador Clorox regular 5.8 L: De $72.00 a $57.90.

Servilleta Suavel 380 piezas: De $48.00 a $35.00.

Perfumería, Farmacia y Bebés

3x2 en todos los desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano.

3x2 en todo el cuidado bucal Oral-B, Pro, Listerine, Corega, Sensodyne y Arm & Hammer.

3x2 en toda la farmacia (excepto controlados, refrigerados, especializados, centro derma, Electrolit y marca Abbott).

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cosméticos (excepto dermatológicos).

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las cremas corporales y faciales (incluye centro dermatológico).

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jabones Dove y Zest.

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores.

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los tintes.

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales BBTips y Suavelastic.

Shampoo anti caída o suave y manejable Head & Shoulders (650 ml + 180 ml): De $200.00 a $109.00 cada uno.

Jabón líquido Blumen 1050 ml: De $61.00 a $48.90 cada uno.

Jabón en barra Lirio 4 pack 150 g: De $77.00 a $59.00 cada uno.

Shampoo o acondicionador Fructis 650 ml: De $125.10 a $79.90 cada uno.

Pañales Baby Essentials (etapas 4 a 7, de 90 a 108 piezas): $399.00 con 300 puntos Soriana YA.

Gel fijador Xtreme 500 g: $35.90 con 50 puntos Soriana YA.

Crema dental Colgate Triple Acción (2 pack 115 ml): $35.90 con 50 puntos Soriana YA.

Aromatizantes aerosol Febreze (230 g a 250 g): Queda a $59.90 con 50 puntos Soriana YA.

Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos): Queda a $58.90 con 50 puntos Soriana YA.

Mascotas

3x2 en todo el alimento seco para perro y gato Dog Chow y Cat Chow.

Arena para gato Trainer’s Choice 5 kg: $63.90.

Alimento seco para perro adulto Pedigree (13 kg + 2 kg gratis): De $655.00 a $519.90.

Alimento para perro Mainstay 20 kg: De $679.00 a $499.00.

Juguetería, Ropa, Línea Blanca y Tecnología

3x2 en todos los Hot Wheels de autos básicos.

50% de descuento en toda la juguetería de importación.

25% de descuento en toda la ropa marca Disney y Cherokee (excepto caballeros).

25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores.

Pantalla Smart TV Android 4K UHD Vios 100″ (Mod. VI-100T232): De $31,490.00 a $25,990.00 (o 18 meses sin intereses de $1,443.89).

Pantalla Smart TV WebOS UHD 4K LG 60″ (Mod. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $8,490.00 (o 18 meses sin intereses).

Pantalla Smart TV Roku 4K UHD JVC 86″ (Mod. 86UA7500PSA): De $22,990.00 a $17,990.00 (o 18 meses sin intereses).

Refrigerador duplex inverter Midea 17p³ (Mod. MDRS619FGM46): De $20,490.00 a $13,990.00 (o 18 meses sin intereses).

Refrigerador automático Midea 15p³ Inverter (Mod. MDRT580MTM46D): De $14,990.00 a $10,890.00.

Refrigerador con dispensador Vios Home 7p³ (color plata): Precio especial de $4,990.00.

Lavadora automática Whirlpool 19 kg (Mod. 8MWTW1934MJM): De $13,290.00 a $10,290.00.

Lavadora automática Vios Home 24 kg (Mod. VI-WTT241MX): Precio especial de $10,990.00.

3x2 en toda la jarcería (fibras, escobas, mops, etc.).

3x2 en toda la marca Mas Color, Persil, Viva y 123.

3x2 en todos los desechables.

3x2 en todos los lavatrastes Axion.

3x2 en todos los suavizantes Suavitel.

3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina (excepto Precíssimo).

Quitamanchas Vanish en gel ropa color o blanca 4 L: De $184.00 a $145.90 cada uno.

Detergente regular Ariel 4.5 kg (37 cargas): $164.90.

Blanqueador Clorox regular 5.8 L: De $72.00 a $57.90.

Servilleta Suavel 380 piezas: De $48.00 a $35.00.

La estrategia para aprovechar Julio Regalado sin gastar de más

Ahorrar no siempre significa comprar más. Si quieres que el descuento sí se note al final del ticket, estas son las compras que normalmente generan mejor rendimiento:

Elegir productos que realmente consumes cada semana

Aprovechar promociones grupales solo si completarás el volumen

Comparar precio por kilo o litro antes de dejarse llevar por el anuncio

Priorizar artículos de despensa, limpieza e higiene con alta rotación

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

Las promociones de esta etapa de Julio Regalado en Soriana estarán disponibles con vigencia anunciada hasta el 25 de junio de 2026, aunque algunas ofertas pueden variar según sucursal, existencias y formato de tienda.

También es importante revisar condiciones específicas porque ciertos descuentos aplican únicamente en productos seleccionados o bajo compras mínimas.