Mitos y realidades sobre el solsticio de verano que probablemente no conocías

Para muchas personas, el 21 de junio es una fecha importante, en la que se da inicio al solsticio de verano. Pero para algunos otros, esta celebración es una experiencia espiritual y cultural.

Durante esta fecha, el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación hacia el sol, en su recorrido anual, lo que puede provocar que el planeta reciba más cantidades de luz solar. Este fenómeno varía dependiendo de la región exacta en la que te encuentres.

Según algunos usos y costumbres, esta fecha puede beneficiar tu espíritu y mente si sabes aprovecharla, pero es importante que tengas en cuenta que existe la creencia de que durante el solsticio deberás evitar hacer algunas otras cosas. Te dejamos una recopilación de mitos y realidades.

¿El 21 de junio es el día más largo del año?

Se dice que durante este acontecimiento, las regiones del hemisferio norte experimentan una mayor cantidad de horas de claridad. Esto se debe a que el sol alcanza su posición más alta, lo que genera un día con más luz solar.

Este fenómeno sí genera jornadas más calurosas, ya que la Tierra absorbe más energía de la que libera; por lo tanto, el calor extremo suele presentarse semanas después en los meses de julio y agosto.

¿Significado del solsticio?

Durante esta jornada es común sentir que el sol no se mueve. Y en parte existe una razón científica que lo aprueba: el astro rey alcanza su punto más alto al mediodía y da la impresión de quedarse inmóvil en su recorrido habitual. Precisamente de esta ilusión óptica proviene su nombre, derivado del latín solstitium, que significa “sol quieto”.

¿Qué no hacer durante el solsticio de verano?

Este momento marca la entrada a una nueva estación del año y es considerado uno de los eventos más espirituales del calendario. Debido a esto, el folklore popular está lleno de advertencias para no atraer las malas vibras.

Tradicionalmente, se considera un momento para celebrar la fertilidad, el fuego y la purificación. Sin embargo, también se dice que durante esta jornada el velo que existe entre el mundo real y el de lo mágico se vuelve más delgado, por lo cual algunos expertos en el tema recomiendan no dejar rituales a medias o abiertos.

También se cree que es un día en el que no debes permanecer dentro, ya que no recibir los rayos del sol debilita la energía para el resto del año. Asimismo, se deben evitar las manifestaciones sin propósito claro, para no atraer la mala suerte durante lo que resta del año.

¿En qué lugares se puede recibir la entrada del solsticio de verano en México?

En el país, esta temporada se caracteriza por la amplia variedad de rituales espirituales en diversas zonas arqueológicas. Te recomendamos los principales sitios donde puedes ir a recargar tu energía y pedir por la abundancia en esta época del año.