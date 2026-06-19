Soriana sorprende con grandes ofertas para el fin de semana: conoce cuáles no te puedes perder y hasta cuándo estarán disponibles

Soriana no se guardó nada para este fin de semana y las ofertas del 22 de junio de 2026 llegan con una estrategia fuerte: ayudarte a hacer rendir cada peso en los productos frescos que no pueden faltar en tu despensa.

En plena temporada de ofertas en México, la cadena apostó por rebajas en productos clave del hogar, desde alimentos básicos hasta artículos de limpieza y algunos electrodomésticos seleccionados.

Descuentos que te ayudarán a ahorrar en tu despensa

La mayor parte de las promociones está enfocada en lo que más se compra: la canasta básica.

Frutas y Verduras

Papa blanca a $44.80 el kilo

Aguacate Hass a $28.80 la malla

Plátano a $19.80 el kilo

Naranja a $29.80 el kilo

Limón con semilla a $31.80 el kilo

Nectarina a $59.80 el kilo

Pepino verde a $19.80 el kilo

Chile Poblano a $58.80 el kilo

Jícama a $19.80 el kilo

Pimiento Morrón verde a $82.80 el kilo

20% de descuento en todas las Ensaladas

Carnes, pollos y pescados

Carne de Res para asar a $208.00 el kilo

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo

3×2 en Valor agregado del departamento de carnes

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo

Pierna de Cerdo sin hueso fresca a $103.90 el kilo

Costilla cargada de Cerdo a $134.00 el kilo

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada a $69.90 el kilo

Camarón coctelero chico a $134.00 el kilo

Camarón mediano sin cabeza a $209.00 el kilo

Filete de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $328.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Sierra a $79.90 el kilo

25% de descuento en toda la línea Dolores

Para saber más sobre otros productos en oferta, no olvides consultar su tienda en línea o visitar la sucursal más cercana.

Tips para ahorrar verdaderamente en la despensa

Aunque las promociones son atractivas, hay algunos puntos clave que conviene considerar:

Haz una lista con lo que necesitas y apégate a ella

Revisar vigencia de cada promoción

Comparar precios por unidad, no solo por descuento

Evitar compras impulsivas en productos no planeados

Priorizar la lista del súper antes del carrito digital

En campañas de este tipo, el ahorro real no siempre está en el porcentaje más alto, sino en comprar lo que realmente necesitas.