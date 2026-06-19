Soriana sorprende con grandes ofertas para el fin de semana: conoce cuáles no te puedes perder y hasta cuándo estarán disponibles

Soriana no se guardó nada para este fin de semana y las ofertas del 22 de junio de 2026 llegan con una estrategia fuerte: ayudarte a hacer rendir cada peso en los productos frescos que no pueden faltar en tu despensa.
En plena temporada de ofertas en México, la cadena apostó por rebajas en productos clave del hogar, desde alimentos básicos hasta artículos de limpieza y algunos electrodomésticos seleccionados.
Descuentos que te ayudarán a ahorrar en tu despensa
La mayor parte de las promociones está enfocada en lo que más se compra: la canasta básica.
Frutas y Verduras
- Papa blanca a $44.80 el kilo
- Aguacate Hass a $28.80 la malla
- Plátano a $19.80 el kilo
- Naranja a $29.80 el kilo
- Limón con semilla a $31.80 el kilo
- Nectarina a $59.80 el kilo
- Pepino verde a $19.80 el kilo
- Chile Poblano a $58.80 el kilo
- Jícama a $19.80 el kilo
- Pimiento Morrón verde a $82.80 el kilo
- 20% de descuento en todas las Ensaladas
Carnes, pollos y pescados
- Carne de Res para asar a $208.00 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo
- 3×2 en Valor agregado del departamento de carnes
- Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo
- Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo
- Pierna de Cerdo sin hueso fresca a $103.90 el kilo
- Costilla cargada de Cerdo a $134.00 el kilo
- T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo
- Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo
- Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada a $69.90 el kilo
- Camarón coctelero chico a $134.00 el kilo
- Camarón mediano sin cabeza a $209.00 el kilo
- Filete de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $328.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo
- Sierra a $79.90 el kilo
- 25% de descuento en toda la línea Dolores
Para saber más sobre otros productos en oferta, no olvides consultar su tienda en línea o visitar la sucursal más cercana.
Tips para ahorrar verdaderamente en la despensa
Aunque las promociones son atractivas, hay algunos puntos clave que conviene considerar:
- Haz una lista con lo que necesitas y apégate a ella
- Revisar vigencia de cada promoción
- Comparar precios por unidad, no solo por descuento
- Evitar compras impulsivas en productos no planeados
- Priorizar la lista del súper antes del carrito digital
En campañas de este tipo, el ahorro real no siempre está en el porcentaje más alto, sino en comprar lo que realmente necesitas.