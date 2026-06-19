House of the Dragon: fechas y horarios de estreno oficial para los ocho capítulos de la tercera temporada

House of the Dragon temporada 3 Fechas, horarios y calendario completo de estreno de los 8 capítulos.

La espera terminó para los fanáticos del universo de Westeros. Después de casi dos años desde el final de la segunda temporada, HBO estrenará este 21 de junio la tercera entrega de la exitosa precuela de Game of Thrones, una de las series más populares de todos los tiempos.

La nueva temporada llegará con ocho episodios que se estrenarán de forma semanal y estarán disponibles cada domingo a través de HBO y su plataforma de streaming.

Los nuevos capítulos retomarán la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, con Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen preparándose para intensificar el conflicto contra los Verdes tras los acontecimientos del final de la segunda temporada.

Calendario completo de estreno de House of the Dragon temporada 3

Todos los episodios estarán disponibles a partir de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

Episodio 1 — 21 de junio

de Episodio 2 — 28 de junio

de Episodio 3 — 5 de julio

de Episodio 4 — 12 de julio

de Episodio 5 — 19 de julio

de Episodio 6 — 26 de julio

de Episodio 7 — 2 de agosto

de Episodio 8 — 9 de agosto (final de temporada)

La temporada 3 ya recibe críticas positivas

A pocos días de su estreno, House of the Dragon ya comenzó a generar entusiasmo entre los fanáticos. Las primeras reseñas publicadas destacan una mejora respecto a la temporada anterior y elogian especialmente la escala de las secuencias de acción, las actuaciones y el desarrollo de la guerra entre los Targaryen.

Echa un vistazo al detrás de cámaras de la gran producción utilizada para crear la tercera temporada. #LaCasaDelDragon regresa el 21 de junio. 🔥 pic.twitter.com/SmUfu2K3Oa — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) June 15, 2026

Actualmente, HBO tiene previsto concluir la historia principal con una cuarta temporada programada para 2028, mientras continúa expandiendo el universo de Game of Thrones con nuevos proyectos, entre ellos A Knight of the Seven Kingdoms y la futura producción centrada en la Conquista de Aegon.