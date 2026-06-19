Resultados Lotería Nacional 19 de junio: números ganadores del Sorteo Superior 2887

Sorteo Superior 2887 de la Lotería Nacional Este 129de junio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2887 de la Lotería Nacional se celebró este viernes 19 de junio de 2026 en medio de una gran expectativa, con miles de jugadores pendientes del desenlace que definiría a los nuevos ganadores con los resultados que se darán a conocer, incluido el número de la serie del premio mayor.

Esta edición estuvo dedicada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus más de 50 millones de usuarios.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2887?

El principal atractivo del Sorteo Superior 2886 fue un premio mayor de 17 millones de pesos distribuido en dos series. Este formato establece que el monto total se obtiene únicamente al contar con ambas series del número ganador, mientras que cada serie equivale a la mitad del premio.

El cachito tuvo un precio de 40 pesos y la estructura de premios secundarios alcanzó cifras de hasta 425 mil pesos, lo que amplió las posibilidades de obtener algún retorno. La serie completa se comercializó en 800 pesos y el paquete de dos series en 1,600 pesos.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La realización del sorteo tuvo lugar en el edificio sede de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real a través del canal oficial de YouTube. Durante la ceremonia, los Niños Gritones anunciarán los números ganadores.

La grabación completa queda disponible en las plataformas institucionales.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2886 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2887 dio inicio a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial establecido por la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior 2887 de la Lotería Nacional?

Para verificar los resultados del Sorteo Superior 2870, la Lotería Nacional dispone de dos canales oficiales. El primero es su portal digital, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito y confirmar de forma directa si resultaron premiados.

La segunda opción son los puntos de venta autorizados en todo el país.