Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 22 y 23 de junio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart protagonizan otra semana con descuentos este 22 y 23 de junio en cada una e sus sucursales. Sus clientes en México tienden a comparar precios para tomar la mejor elección para su bolsillo, aprovechando las mejores ofertas.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

La primera comparativa muestra que la manzana verde se ofrece en Walmart a $39.00 por kilo, mientras que en Chedraui alcanza $44.50. El mango Ataulfo registra un precio de $34.00 por kilo en ambas cadenas.

La penca de plátano Chiapas se encuentra en $20.00 por kilo en Walmart y en $22.50 en Chedraui. Una de las mayores diferencias aparece en la pera, cuyo precio es de $19.00 por kilo en el Martes de Frescura frente a $54.90 del Martimiércoles.

La papaya Maradol mantiene prácticamente el mismo nivel con $40.00. La guayaba registra una diferencia al ubicarse en $60.00 por kilo en Walmart y $49.90 en Chedraui.

El melón chino también favorece a la cadena comercial mexicana con $32.50 por kilo frente a los $26.00 de la tienda estadounidense, mientras que la sandía roja muestra precios muy similares con $12.90 y $12.50 respectivamente.

La toronja presenta otra de las brechas más amplias de la jornada. Walmart la ofrece en $39.00 por kilo, mientras que en Chedraui se encuentra en $26.90.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

En verduras, el jitomate saladet registra una de las mejores ofertas. Walmart lo comercializa en $26.00 por kilo, mientras que Chedraui lo coloca en $16.90.

La cebolla blanca muestra el comportamiento opuesto con $26.00 por kilo en Walmart y $29.90 en Chedraui. El pepino también favorece a la tienda mexicana con $19.80 por kilo frente a $21.00.

La zanahoria mantiene precios muy cercanos en ambas cadenas entre los 18 y 20 pesos. El chayote sin espinas destaca por una diferencia considerable: $39.90 por kilo en Walmart contra $24.00 en Chedraui.

La jícama se vende en Walmart a $24.00 por kilo y en Chedraui a $16.90. El aguacate Hass presenta una variación menor con $62.00 por kilo en Walmart y $59.90 en Chedraui.

En tomate verde sin cáscara, la cadena estadounidense lo registra $37.90 por kilo y Chedraui $39.50. La lechuga romana completa la comparativa con $24.90 por pieza en Walmart y $22.50 en Chedraui.

Toma en cuenta que los precios pueden cambiar sin previo aviso.