Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las mejores ofertas para ahorrar en frutas y verduras hasta el 25 de junio

Mientras el bolsillo sigue tratando de rendir ante los precios elevados, las promociones en supermercados se han convertido en una herramienta indispensable para quienes buscan gastar menos sin sacrificar calidad. Por tal motivo, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera vuelve a colocarse entre las opciones más buscadas por los consumidores gracias a sus descuentos semanales en productos frescos.
La cadena de supermercados mantiene vigente una nueva edición de esta campaña de ahorro hasta el próximo 25 de junio de 2026, con rebajas en distintas categorías de frutas, verduras y algunos productos de consumo frecuente. Las promociones están disponibles tanto en sucursales participantes como en canales digitales, aunque pueden variar según la región del país.
Las ofertas más destacadas del Tianguis de Mamá Lucha esta semana
Entre los productos que más llaman la atención por su precio se encuentran varios básicos de la cocina mexicana y alimentos que suelen formar parte de la compra semanal.
Frutas y verduras
- Espárrago Verde a $12.00mn
- Jitomate Saladet a $25.00kg
- Uva Roja o Roja sin Semilla a $34.00pq
- Uva Verde o Verde sin Semilla a $59.00pq
- Jitomate Saladet a $25.00 el kilo
- Cebolla blanca a $42.00 el kilo
- Aguacate Hass a $34.00 la malla
- Pepino a $22.00 el kilo
- Jícama a $20.00 el kilo
- Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo
- Manzana Pink Lady a $58.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $53.00 el kilo
- Mango Ataúlfo a $25.00 el kilo
- Melón Chino a $25.00 el kilo
- Piña Miel a $18.00 el kilo
- Nopal a $42.90 el kilo
- Aguacate Hass a $49.00 el kilo
- Papa blanca en malla a $40.00 el kilo
- Tomate verde en malla a $32.90 el kilo
- Tomate verde a $36.90 el kilo
- Cebolla morada a $30.00 el kilo
- Papa blanca a $65.00 el kilo
- Jitomate Bola a $25.00 el kilo
- Limón agrio a $35.00 el kilo
- Limón agrio en malla a $32.00 el kilo
- Limón sin semilla a $42.00 el kilo
- Naranja a $35.00 el kilo
- Toronja a $29.00 el kilo
- Mandarina a $45.00 el kilo
- Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo
- Perón Golden a $58.00 el kilo
- Pera de Anjou a $48.00 el kilo
- Durazno a $74.00 el kilo
- Kiwi a $70.00 el kilo
- Papaya a $39.00 el kilo
- Mango Paraíso a $25.00 el kilo
- Plátano Dominico a $42.90 el kilo
- Plátano Macho a $38.90 el kilo
- Plátano Chiapas a $19.00 el kilo
- Chile Serrano a $54.00 el kilo
- Chile Cuaresmeño a $25.00 el kilo
- Brócoli a $62.00 el kilo
- Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
- Zanahoria a $18.00 el kilo
- Apio a $38.90 el kilo
- Lechuga Romana a $22.00 la pieza
- Betabel a $38.90 el kilo
- Epazote a $16.90 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Espinaca a $13.90 el manojo
- Cilantro a $14.90 el manojo
- Uva roja sin semilla a $34.00 el kilo
- Uva verde a $59.00 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg
- Pollo Entero a $36.00kg
- Alitas Adobadas a $79.00kg
- Pechuga con Hueso sin Piel a $172.00kg
- Pechuga Corte Americano a $89.00kg
- Milanesa de Pechuga a $180.00kg
- Molida de Res 70/30 a $56.00pq
- Carne de Res Molida Marketside a $61.00pq
- Carne de Cerdo al Pastor Marketside a $61.00pq
- Chuleta Ahumada a $130.00kg
- Nuggets de Pollo Del Día a $73.00pq
- Costilla para Asar a $158.00kg
- Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00pq
- Arrachera de Res Marinada a $185.00pq
- Mojarra Tilapia a $80.00kg
- Filete Basa Blanco a $84.00kg
- Surimi a $126.00kg
Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Bodega Aurrera
- Compra productos de temporada
- Planea tus comidas antes de comprar
- Compara precios por kilogramo
- Revisa disponibilidad en tu sucursal
¿Hasta cuándo estarán vigentes estas promociones?
Las ofertas actuales del Tianguis de Mamá Lucha permanecerán vigentes hasta el jueves 25 de junio de 2026. Después de esa fecha, la cadena actualizará su catálogo semanal con nuevos precios y promociones para frutas, verduras y otros productos de la canasta básica.
La estrategia de Bodega Aurrera consiste en lanzar promociones semanales enfocadas principalmente en productos frescos y alimentos de alta rotación. Esto permite que los consumidores encuentren descuentos constantes en artículos que realmente forman parte de la alimentación diaria.
Además, la dinámica compite directamente con programas como el Martes de Frescura de Walmart, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana y el Martimiércoles de Chedraui, campañas que se han convertido en referencia para quienes comparan precios antes de realizar sus compras.