Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las mejores ofertas para ahorrar en frutas y verduras hasta el 25 de junio

Mientras el bolsillo sigue tratando de rendir ante los precios elevados, las promociones en supermercados se han convertido en una herramienta indispensable para quienes buscan gastar menos sin sacrificar calidad. Por tal motivo, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera vuelve a colocarse entre las opciones más buscadas por los consumidores gracias a sus descuentos semanales en productos frescos.

La cadena de supermercados mantiene vigente una nueva edición de esta campaña de ahorro hasta el próximo 25 de junio de 2026, con rebajas en distintas categorías de frutas, verduras y algunos productos de consumo frecuente. Las promociones están disponibles tanto en sucursales participantes como en canales digitales, aunque pueden variar según la región del país.

Las ofertas más destacadas del Tianguis de Mamá Lucha esta semana

Entre los productos que más llaman la atención por su precio se encuentran varios básicos de la cocina mexicana y alimentos que suelen formar parte de la compra semanal.

Frutas y verduras

Espárrago Verde a $12.00mn

Jitomate Saladet a $25.00kg

Uva Roja o Roja sin Semilla a $34.00pq

Uva Verde o Verde sin Semilla a $59.00pq

Jitomate Saladet a $25.00 el kilo

Cebolla blanca a $42.00 el kilo

Aguacate Hass a $34.00 la malla

Pepino a $22.00 el kilo

Jícama a $20.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $35.00 el kilo

Manzana Pink Lady a $58.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $53.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $25.00 el kilo

Melón Chino a $25.00 el kilo

Piña Miel a $18.00 el kilo

Nopal a $42.90 el kilo

Aguacate Hass a $49.00 el kilo

Papa blanca en malla a $40.00 el kilo

Tomate verde en malla a $32.90 el kilo

Tomate verde a $36.90 el kilo

Cebolla morada a $30.00 el kilo

Papa blanca a $65.00 el kilo

Jitomate Bola a $25.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 el kilo

Limón agrio en malla a $32.00 el kilo

Limón sin semilla a $42.00 el kilo

Naranja a $35.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Mandarina a $45.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo

Perón Golden a $58.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Durazno a $74.00 el kilo

Kiwi a $70.00 el kilo

Papaya a $39.00 el kilo

Mango Paraíso a $25.00 el kilo

Plátano Dominico a $42.90 el kilo

Plátano Macho a $38.90 el kilo

Plátano Chiapas a $19.00 el kilo

Chile Serrano a $54.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $25.00 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Apio a $38.90 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Betabel a $38.90 el kilo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $14.90 el manojo

Uva roja sin semilla a $34.00 el kilo

Uva verde a $59.00 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg

Pollo Entero a $36.00kg

Alitas Adobadas a $79.00kg

Pechuga con Hueso sin Piel a $172.00kg

Pechuga Corte Americano a $89.00kg

Milanesa de Pechuga a $180.00kg

Molida de Res 70/30 a $56.00pq

Carne de Res Molida Marketside a $61.00pq

Carne de Cerdo al Pastor Marketside a $61.00pq

Chuleta Ahumada a $130.00kg

Nuggets de Pollo Del Día a $73.00pq

Costilla para Asar a $158.00kg

Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00pq

Arrachera de Res Marinada a $185.00pq

Mojarra Tilapia a $80.00kg

Filete Basa Blanco a $84.00kg

Surimi a $126.00kg

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Bodega Aurrera

Compra productos de temporada

Planea tus comidas antes de comprar

Compara precios por kilogramo

Revisa disponibilidad en tu sucursal

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas promociones?

Las ofertas actuales del Tianguis de Mamá Lucha permanecerán vigentes hasta el jueves 25 de junio de 2026. Después de esa fecha, la cadena actualizará su catálogo semanal con nuevos precios y promociones para frutas, verduras y otros productos de la canasta básica.

La estrategia de Bodega Aurrera consiste en lanzar promociones semanales enfocadas principalmente en productos frescos y alimentos de alta rotación. Esto permite que los consumidores encuentren descuentos constantes en artículos que realmente forman parte de la alimentación diaria.

Además, la dinámica compite directamente con programas como el Martes de Frescura de Walmart, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana y el Martimiércoles de Chedraui, campañas que se han convertido en referencia para quienes comparan precios antes de realizar sus compras.