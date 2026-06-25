Microsoft anuncia alza en el precio de las consolas de Xbox en agosto: ¿En cuánto quedará el costo?

Xbox subirá de precio | Microsoft anuncia aumento global en el precio de las consolas.

Microsoft anunció un nuevo incremento en los precios de las consolas Xbox a nivel mundial, el cual entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026. La compañía explicó que el ajuste responde al fuerte aumento en el costo de los componentes, especialmente de las memorias y el almacenamiento, cuyos precios se han multiplicado en los últimos meses.

De acuerdo con la empresa, los modelos de Xbox con 512 GB aumentarán 100 dólares, mientras que las versiones con 1 TB subirán 150 dólares. Además, Microsoft confirmó que dejará de fabricar el modelo de 2 TB para posteriormente ser retirado de su catálogo.

¿De cuánto será el aumento en pesos mexicanos?

Considerando un tipo de cambio de alrededor de 17.6 pesos por dólar, el incremento anunciado equivale aproximadamente a:

Modelos de 512 GB: aumento de 1,760 pesos mexicanos .

. Modelos de 1 TB: aumento de 2,640 pesos mexicanos.

El precio final de cada consola dependerá del costo actual que tenga en México, por lo que el ajuste variará según el modelo y el distribuidor.

Microsoft anuncia facilidades de pago

Junto con el aumento de precios, Microsoft presentó diversas alternativas para hacer más accesibles las consolas Xbox. Entre ellas se encuentran planes de “Compra ahora y paga después”, financiamiento a 12 meses sin intereses en compras elegibles realizadas a través de Amazon, programas de intercambio de consolas usadas con distribuidores participantes y la venta de equipos Xbox Certified Refurbished, que ofrecen descuentos de hasta 100 dólares respecto a su precio de lista.

Pese al ajuste, Microsoft destacó que la Xbox Series S continuará siendo la opción de menor costo para disfrutar de algunos de los lanzamientos más esperados del año, entre ellos Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day y Grand Theft Auto VI.