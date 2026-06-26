Pato Merlín obtiene su registro ante el IMPI y se convierte en marca oficial

IMPI respalda al Pato Merlín | Gana la disputa por su marca y obtiene protección legal. (Graciela López Herrera)

El Pato Merlín, la mascota que se convirtió en uno de los personajes más populares entre los aficionados durante el Mundial de Futbol 2026, ya cuenta con protección legal. La Secretaría de Economía informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recibió formalmente las solicitudes de registro de la marca “PATO MERLÍN” y de su diseño tridimensional, presentadas por su propietaria, Karla Ivette Gómez López.

Las solicitudes fueron ingresadas el pasado 22 de junio y quedaron registradas para proteger la denominación y la imagen del pato en servicios relacionados con educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, entre otros.

El Pato Merlín ya cuenta con el respaldo del IMPI

La Secretaría de Economía explicó que el IMPI entregó a Karla Ivette la constancia oficial que acredita el inicio y reconocimiento del trámite, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que todas las solicitudes de marca son sometidas a un análisis técnico y jurídico para garantizar legalidad y transparencia.

La resolución llega después de que la familia anunciara su intención de registrar oficialmente la imagen de Merlín para impedir que empresas y particulares continuaran utilizando al famoso pato sin autorización.

Pese a que un tercero solicitó primero el registro de la marca, la marca del Pato Merlín quedó en manos de su dueña

El proceso también estuvo marcado por una disputa sobre la titularidad de la marca. Se dio a conocer que David Sides Fuentes, originario de Mérida, Yucatán, había presentado una solicitud de registro ante el IMPI el 17 de junio, seis días antes que la propietaria del pato.

No obstante, tras el análisis correspondiente, el registro fue reconocido a favor de Karla Ivette Gómez, quien ahora cuenta con la protección oficial del nombre e imagen del Pato Merlín.