Colombia vs Portugal EN VIVO: horario, dónde ver y lo que está en juego en el Mundial 2026

Colombia vs Portugal EN VIVO: horario, canal y lo que está en juego en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue regalando partidos de intensos y uno de los más esperados de la tercera jornada enfrenta a Colombia y Portugal, quienes se ven las caras en un encuentro que concentra la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

Para los colombianos, el compromiso representa la oportunidad de confirmar su buen momento y demostrar que pueden competir frente al futbol europeo. Del otro lado aparece una selección portuguesa acostumbrada a disputar instancias decisivas y que buscará imponer su experiencia en un escenario donde cada error puede costar la eliminación.

¿A qué hora juega Colombia vs Portugal en el Mundial 2026?

El encuentro entre Colombia y Portugal corresponde a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, una jornada que definirá buena parte del panorama rumbo a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir cada jugada del partido desde México a través de la transmisión oficial de televisión y plataformas digitales autorizadas.

Instancia: Fecha 3 de la fase de grupos

Fecha 3 de la fase de grupos Fecha: sábado 27 de junio de 2026

sábado 27 de junio de 2026 Horario: 5:30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs Portugal?

Si no quieres perderte este encunetro del Mundial 2026, la transmisión estará disponible en:

VIX

Azteca 7

Canal 5

TUDN

Antes del silbatazo inicial es recomendable verificar la programación local, ya que algunas señales pueden variar dependiendo del país o del sistema contratado.

Un duelo con figuras capaces de cambiar el partido

Más allá de los tres puntos, este encuentro reúne a futbolistas que acostumbran marcar diferencia en los momentos importantes.

Por el lado de Colombia, gran parte de las esperanzas ofensivas recaen en James Rodríguez y Luis Díaz, quien se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del futbol internacional gracias a su velocidad, habilidad y capacidad para aparecer en los instantes decisivos.

Enfrente estará una selección de Portugal que mantiene una plantilla llena de talento y experiencia. La presencia de Cristiano Ronaldo sigue generando expectativa entre los aficionados, mientras que el resto del plantel combina juventud y calidad para competir al máximo nivel.

Lo que se juega cada selección

Colombia

La selección cafetera ha mostrado una evolución importante en los últimos años. Con una base de jugadores que militan en las principales ligas de Europa, el equipo busca consolidarse entre los protagonistas del torneo y dar un paso firme rumbo a los octavos de final.

Portugal

El conjunto europeo llega con el objetivo de responder a las expectativas que siempre acompañan a una generación llena de talento. Su experiencia en torneos internacionales lo convierte en un rival de mucho cuidado, capaz de resolver partidos cerrados con acciones individuales o jugadas a balón parado.

El choque entre Colombia y Portugal tiene todo para convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la jornada del Mundial 2026.